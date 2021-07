Progresso 11 e 12 de julho de 2021, a trama do episódio

antecessor aposta 1206-1207 A partir de Vida A partir de Domingo 11 e segunda-feira 12 de julho de 2021: Felipe manda Márcia embora, após acusações importantes de Genoveva.

Santiago vê Márcia decidida a chorar e pede que ela saia com ele, mas a menina se recusa e ele decide fazer uma última visita a Genoveva. Mas Laura o vê subindo as escadas e decide segui-lo.

Depois de saber o que aconteceu a Maite, Susana falou com Armando sobre o estilo de vida do pintor. Enquanto isso, enquanto Camino decide aceitar a amizade de Ildefonso, Liberto atua como intermediário entre Felicia e Armando …

Cinta e Emilio disseram aos pais dela que haviam decidido se casar.

Pelita realiza investigações pessoais sobre a relação entre seu marido e Julio. Enquanto isso, Júlio voltou e disse a José Miguel que estava procurando emprego.

Carmen conseguiu acalmar o choro do pequeno Moncho com um choro muito parecido com o de Jacinto.

Pelita ouviu uma conversa entre Julio e Alodia, na qual ouviu o menino falar de sincero carinho por José Miguel.

Liberto conversa com Maite sobre a oferta de Armando, mas a mulher não quer convencer Camino a se casar com Ildefonso.

Palacios começa a se mexer: Lolita quer batizar Moncho com água da Fonte Cabrahigo!

Santiago aponta uma faca para Genoveva e só a chegada de Laura pode evitar que as coisas piorem; Imediatamente depois que Becerra sai, mas primeiro ele pede a Cesareo que devolva a Márcia a medalha à qual ela está anexada.

Laura ouve uma conversa particular entre Genoveva e Felipe e descobre mentiras sobre o momento da gravidez …

