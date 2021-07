Cagliari, Aqueles que exigiam retirada: escolhas simplistas

Leonardo Simplici escolheu o resort de verão Peugeot: saudades dos uruguaios que ingressarão no dia 27 de julho O Cagliari sair amanhã para Trentino: ligue para Semplici para retirar. «Cagliari viaja para Trentino: Após a reunião preliminar em Asseminello, a equipe partirá amanhã à tarde (segunda-feira 12 de julho) para # PEJO21, a casa do resort de verão antes do verão. Depois da ruptura provocada pela pandemia do ano passado, o Rossópolis se prepara para abraçar novamente, o quinto, a localidade de Val di Sole: um programa completo de atividades e iniciativas. Cumprindo os protocolos de segurança, o público poderá assistir aos treinos e aos jogos amigáveis: estão previstas jornadas de trabalho duplas diárias e já está marcado o jogo da primeira época, sábado, dia 17, frente ao Real Vicenza. Não só futebol, mas também entretenimento em eventos que serão realizados em campo com a participação de jogadores. Os torcedores ainda poderão acompanhar o que está acontecendo durante o acampamento de casa, por meio da web e dos canais sociais do clube: links de treinos, amistosos ao vivo e muito conteúdo exclusivo. Aqui estão 26 convocados Do Sr. Semplici e da delegação rossoblù para # PEJO21:goleiros : Simon Erstey. Giuseppe Ciucci Alessio Cragno.Defensores : Salvatore Boccia; Andrea Carboni; Luca Sibitelli; Charalampos Lykogiannis; Adam Obert Alessandro Tripaldelli Sebastian Walukewicz Gabriel Zappameio-campistas : Roberto Bianco; Fabrizio Calligara, Nicolo Cavuti, Alessandro Diola, Ricardo Ladinetti, Rizvan Marin, Christian Oliva, Marco Rogge, Kevin Strootman.atacantes : Alberto Siri; Damir Sitter; João Pedro; Leonardo Pavoletti Gaston Pereiro Giovanni Simeone.A equipe técnica : Leonardo Semplici (Treinador); Andrea Conley (treinador assistente); Rossano Cassoni (colaborador técnico); Alessio Rubicini (Colaborador Técnico / Analista de Jogos); Yuri Fabrizi (treinador de esportes); Walter Bressan (treinador do goleiro); Mauro Baldos (treinador esportivo); Francesco Foa (treinador de atletismo); Ferdinando Pinardo (colaborador da análise de partidas); Antonio Weiss (Colaborador do Treinamento Atlético).Equipe médica e de saúde READ ELF CIV na Eleven Sports. A nova temporada começa no sábado em MUGELLO : Roberto Moura (Socialista); Salvatore Congo (fisioterapeuta); Stefano Frau (fisioterapeuta); Simon Roggio (Fisioterapeuta).Executivos acompanhantes : Stefano Kabuzuca (Diretor Esportivo); Andrea Couso (área técnica); Alessandro Steri (gerente de equipe); Federica Vargiu (Diretora de Marketing e Comunicações); Paolo Faloni (Diretor da Assessoria de Imprensa); Simon Ario (gerente de mídia social); Elisabetta Skorko (Gerente de Eventos e SLO).trabalhadores do armazém : Marco Meloni. Giampiro Massa Suresh Warnakulasuriage.

Os jogadores Diego Godin e Nahitan Nández, que recentemente encerraram seus compromissos com a seleção na Copa América, ingressarão no grupo a partir do próximo dia 27 de julho, na segunda etapa dos preparativos da pré-temporada.

“Propenso a acessos de apatia. Solucionador de problemas. Fã do Twitter. Wannabe defensor da música.”