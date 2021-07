Para quem irá o legado da rainha da TV?

Poucos dias após a morte da rainha da TV, muitos se perguntam quem vai herdar o legado de Raffaella Cara.

Raffaella Cara Ela morreu em 5 de julho de 2021 aos 78 anos. Notícias que chocaram o país com o mundo do entretenimento e além, em luto pela morte da rainha da televisão, uma artista imortal, também famosa no exterior, que permanecerá para sempre um ícone de talento e estilo. Uma carreira marcada pelo sucesso, a carreira de Kara, que foi dançarina, mas também apresentadora e cantora.

Um enorme legado artístico, ele deixou Raffaella Caracom a showgirl Isso marcou uma época, conseguiu entrar no coração de adultos e crianças. Poucos dias após sua morte, muitos se lembram dela com carinho, elogiando sua brilhante carreira. Ao mesmo tempo, muitos estão se perguntando quem entrará genética O Legado de Raffaella Cara. Então, vamos entrar em detalhes e ver quais informações existem.

Leia também >>> Raimundo Vianello e Sandra Mondini: Para onde foi seu legado?

Raffaella Carrà, revelada a quem vai herdar seu enorme legado: imóveis e lucros

No que diz respeito aos ativos imobiliários de Raffaella Carrà, a showgirl está lá fora Seja o caso: um dos três andares de Roma no bairro de Vigna Clara; Villa no Argentario e outra propriedade na Toscana em Montalcino, na província de Siena. Uma carreira gratificante, a carreira de uma rainha da TV, cujos ganhos nunca foram divulgados.

A este respeito, a própria apresentadora afirmou em entrevista: “Eu definitivamente ganho um bom dinheiro Mas meu trabalho é árduo. Minha chamada megadécada? Se soubessem quanto de imposto eu pago! E onde eles se arriscam? Arregaçando as mangas e tentando atrair espectadores para os programas noturnos“

Como podemos esquecer então quando Bettino Craxi pediu um corte de salário para Kara, enquanto Ray negociava com ela Um contrato de três anos no valor de 6 bilhões de liras. Somente no mesmo período Raffaella Cara foi eleita a personagem mais querida da Itália depois do Papa, e então ela assinou um contrato milionário de dois anos com a empresa de cozinha Scavolinicom o slogan “Mais popular entre os italianos“

Rafaela Cara, o que será do legado da Rainha da TV

Heroína de muitos programas de TV, ao longo dos anos conseguiu ganhar o reconhecimento do grande público, tornando-se uma das artistas mais conhecidas. Poucos dias após sua morte, muitos se perguntam quem vai herdar o legado de Raffaella Cara. Showgirl Ela nunca se casou e não tem filhos, mas ele adotou muito remotamente, em vários lugares do mundo.

Portanto, existem várias hipóteses sobre quem vai acabar com sua herança massiva. Entre estes estão os nomes de seus pais Dois netos, Matteo e Federica BelloniSobrinhos de Renzo. O homem morreu em 2001 de um tumor no cérebro e a dançarina criou os meninos quando crianças. Não se sabe, e provavelmente nunca se saberá, se o artista fez ou não um testamento, pelo qual ele poderia saber quais foram seus últimos desejos.

Não está excluído que a rainha da TV decidiu deixar parte de seu legado para muitos filhos adotivos remotos Sobre o. Entre outras coisas, há também o nome do ex-sócio Sergio Gabino, autor, diretor e coreógrafo, está com ele até os últimos dias. No entanto, no momento, essas são apenas hipóteses e nenhuma notícia específica chegou sobre o assunto.

Leia também >>> Sergio Gabbino, o que ele faz e quanto ganha o último amor de Raffaella Cara

Relacionamento com os netos Matteo e Federica

Matthew e Federica Eles são descendentes de Rafaela Cara. Depois que o irmão do artista morreu, devido a um tumor no cérebro, a showgirl esteve sempre do lado deles, criando-os como verdadeiros filhos. A própria Raffaella Cara revelou, em entrevista à Oggi:

“Eu não sou uma mãe, mas sou um pai para meus netos. Eles me deram muito o que fazer e estou muito feliz. Sou um pouco parecido com o pai deles: eles não moram em Roma, mas podem contar comigo para qualquer problema. Adoro eles. Quando não estou trabalhando, fico com eles, muitas vezes vêm me ver. Eu os considero minha família … Eu sou um pai não uma mãe e estou muito feliz سعيد“