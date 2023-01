“Skip It All” – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 12 de janeiro de 2023

a bomba chega Oi Darwino programa histórico de Paulo Bonolis Campeão de audiência há anos, foi contratado por Davide Maggio (um dos jornalistas mais confiáveis ​​da televisão). De seu site sai a notícia: “Salta Ciao Darwin”. O programa Saudades está na TV desde 2019 e é muito querido pelo público de todas as idades. “Por enquanto, será ‘apoiado’ na programação do próximo outono”, diz David Maggio. Então ele entra em detalhes e diz: “O O motivo do adiamento irá normalmente econômicodevido aos altos custos de transporte.

Apenas alguns dias atrás mediaset Ele anunciou que pretendia implantar artilharia pesada contra San Remo. Como? Não suspendendo programas que interfiram na Rai1 e no Amadeus Festival. Segundo Davide Maggio, em suma, a revisão de gastos também pode ter afetado a Alfa: por isso, uma joia da TV como Oi Darwin Ele ia pular. Ou melhor deslizar.

Como o público vai encarar isso? O que diria o grande Paulo Bonolis? Ele, a lenda indiscutível da televisão italiana, recentemente se tornou um cara muito gostoso e aproveitou as férias de Natal na América (onde moram seu filho e sua ex-mulher). Enquanto isso, Mediaset e Bonolis anunciaram os novos episódios de Ainda outraUma forma pré-noite, um jogo que você vê combinado com aço inoxidável Luca Laurenti. Sempre um amigo. O companheiro indispensável para aquelas piadas de TV que o público em geral tanto ama. No entanto, no outono, Oi Darwin Ele deve voltar. É melhor usar o condicional, porque tudo pode mudar a qualquer momento.