Como está o tempo, a “profecia” Freeze Zero de Fanoni: chifres e feitiços

Entre os convidados do domingo, 21 de abril, no Che tempo che fa, no Fabio Fazio sul Nove, Renato Zero foi o herói de uma das esquetes mais engraçadas. O cantor apresentou sua nova música, Um Hino à Vida, e depois falou sobre a relação que o liga à vida. Em determinado momento da entrevista, Fabio Fazio mencionou a estreita amizade entre Zero e Ornella Fanone, convidada regular do programa dominical. Naquele momento, a emissora ligou para Ornella e elegantemente invadiu a entrevista com sua velha amiga. Os dois cantores relembraram os tempos áureos de sua amizade adolescente, deixando espaço para anedotas engraçadas e um tanto doces. “Antes eu era uma bagunça! Eu estava sempre bêbado e ainda me lembro da noite de um dos meus aniversários quando voltei e caí na cama… e então colocaram um marca-passo em mim”, começou Fanoni. “Por outro lado, tenho um pilar no coração”, disse Renato Zero mais tarde. “Então eles vão colocar um marca-passo em você”, ela respondeu. Nesse ponto, Zero brincou “Deixe-me ir direto ao assunto”, provocando muitas risadas do público do estúdio e do próprio Fazio.

Depois a entrevista tomou um rumo mais sério: “Tenho que parabenizar publicamente a Ornella”, admitiu Renato Zero, “porque ela merece tudo o que a vida lhe pôde oferecer”. […]E acima de tudo, sua clareza é invejável mesmo para um menino de vinte anos, e sua memória é tão vívida que quase lhe permite viver de vôo.” “Ela voa e nunca põe os pés no chão.” à amiga com sarcasmo: “Na verdade, continuo caindo”, disse ele, referindo-se aos recentes acidentes. A entrevista de Fazio também divertiu o público em casa e os internautas, que imediatamente se envolveram em tweets e memes, que já se tornaram virais, sobre o momentos mais triviais do alegre espetáculo.