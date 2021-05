Fórmula E – Retorno aos cidadãos

Fórmula E – Retorno dos Cidadãos: eprix de Mônaco aos sábados (Quinta-feira, 6 de maio de 2021)

Este fim de semana promete ser um fim de semana agitado para os fãs do automobilismo: mais Equação 1 na Espanha, sábado 8 de maio também será executadoIbrex A partir de Mônaco A partir de Equação E. O que há de novo neste lançamento é que os assentos individuais totalmente elétricos vão competir em um design muito semelhante ao usado no GP de Mônaco Da F1, explorando o potencial dos carros Gen2. As comparações são feitas. Pela primeira vez, Equação Ele será executado no mesmo layout de caminho usado por um arquivo Equação 1 Isso certamente se prestará a comparações mais honestas do desempenho puro das duas classes. 19 curvas para um total de 3,32 km e várias armadilhas típicas em um circuito urbano. A única diferença real com … Leia no quattroruote

