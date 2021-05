Kate Middleton, o casaco vermelho é uma explosão. O saquinho é vendido como bolos quentes

Kate Middleton brilha em seu casaco vermelho e bolsa pequena

Kate Middleton Volte para o público e respire com o avançado casaco vermelho Por Eponine. A ocasião é um encontro na National Portrait Gallery com os fotógrafos que contribuíram com suas fotos para o livro, Provado, De um concurso organizado pela Duquesa de Cambridge durante seu primeiro encerramento.

Ainda assim, o custo reciclado e de baixo custo parece Brilhou em uma jaqueta e camisa azul Zara por 11 anosKate Middleton aparece com outro de seus adoráveis ​​casacos. Nos dias que se seguiram No funeral do Príncipe Philip, Lady Middleton escolheu um casaco Dolce & Gabbana preto, mas agora que o período de luto acabou, ela pode ousar usar as cores enquanto o faz vestida de vermelho, a cor favorita da espanhola Letizia.

Assim, a duquesa de Cambridge se apresentou no evento oficial com trajes elegantes e modernos. O destaque do outfit é o comprido Casaco vermelho eponineUma de suas marcas favoritas. O vestido fica especialmente costurado para ela: justo e fino para Kate, decote no estilo coreano, bolsos em forma de meia-lua nos quadris, uma fileira de botões combinando que fecha o casaco na cintura e detalhes especiais são o forro azul elétrico. Preço sob consulta.

O casaco pertence à coleção outono / inverno 2018, mas esta é a primeira vez que Lady Middleton o usa em público. Kate estreou com a marca em 2016 vestindo um casaco de £ 1.650, £ 1.200 camisa e saia.

Por baixo do casaco dá para ver uma saia longa – que a mulher de William tanto adora – com pregas bege-douradas. Mas os acessórios são incríveis no novo visual de Lady Middleton. Uma ex-duquesa de Cambridge evita agarrar e escolhe Em uma pequena bolsa, A verdadeira tendência da estação, da DeMellier, a partir de cerca de 340 €, que combina com um clássico par de sapatos bege, com salto agulha, usado sem meias.

O cabelo é deixado livre para cair dos ombros em cachos volumosos, enquanto os brincos de estilo vintage pertencem à sua coleção de joias. Finalmente, ele não se safou primeiro socorro Em um dos dedos da mão esquerda. Um dos detalhes que causou muita discussão no passado A mídia fala sobre as causas dos pequenos ferimentos em seus dedos que ela frequentemente a força a fazer curativos.