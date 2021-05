Ronaldo regressa a Portugal, onde a Juventus luta pela preservação da elite europeia

Porto (Portugal) (AFP) – Cristiano Ronaldo regressa ao seu país natal, Portugal, pela primeira vez como jogador na Juventus, numa altura em que a sua equipa enfrenta o Porto na quarta-feira contra o gigante italiano para acompanhar os clubes europeus mais fortes na Liga dos Campeões.

Em campo, a Juventus ainda está sob o comando do técnico estreante Andrea Pirlo, mas ele anseia pela glória europeia mais do que qualquer coisa, depois de perder cinco finais da Liga dos Campeões desde que conquistou o título em 1996.

Enquanto isso, fora de campo, o capitão Andrea Agnelli é uma das principais figuras por trás dos planos para reformar a competição de clubes de elite do continente.

Agnelli, que também é o influente presidente da Associação Europeia de Clubes, tem sido um grande apoiador da Liga dos Campeões da UEFA, garantindo o acesso a alguns membros de elite e dificultando a adesão de outros clubes.

Na retórica do campeonato separatista que vai, sem dúvida, apresentar o seu clube, o mais rico e bem-sucedido da Itália, o jogador de 45 anos deu o seu apoio à expansão da Champions League a partir de 2024, garantindo mais jogos e, no final, mais dinheiro.

“Acho que é nosso dever pensar no futuro e garantir que o futebol continue a ser o melhor esporte do mundo”, disse Agnelli recentemente, ao contemplar os desafios de tentar garantir que a Geração Z não perca o interesse pelo esporte.

“Tudo tem de se basear no mérito desportivo, mas temos de nos lembrar do paradeiro dos nossos adeptos no futuro. Acreditamos firmemente que mais jogos europeus são bem-vindos.”

A Juventus dominou o campeonato italiano nos últimos dez anos, sem nunca ter conseguido vencer a Liga dos Campeões. Entretanto, o Porto é o único clube fora das chamadas “Big Five” ligas nas oitavas de final desta temporada. Ambos ganharam a Copa da Europa duas vezes.

Para Torino, o sucesso na Europa nesta temporada é ainda mais importante, já que seu domínio local mostra sinais de vacilar sob Pirlo na esperança de ganhar o Scudetto pela décima vez consecutiva.

A derrota por 1 a 0 para o Napoli no sábado deixou a Juventus oito pontos atrás do líder Inter, embora uma partida tenha sido adiada.

Ronaldo insistiu que “esta derrota não nos desiludirá”.

“Vamos levantar a cabeça e pensar na Champions League.”

Enquanto isso, o Porto empatou nas últimas quatro partidas domésticas e está a dez pontos do líder Sporting de Lisboa.

Ronaldo vs Pepe

As esperanças da Juventus recairão em Ronaldo, pentacampeão da Bola de Ouro, artilheiro da Liga dos Campeões com 134 gols, que o Real Madrid assinou em 2018 para lhe entregar o troféu.

Ronaldo defronta uma equipa portuguesa pela primeira vez desde 2016, quando venceu o Real Madrid por 2-1 ao seu antigo clube, o Sporting.

Mas sua última visita à Liga dos Campeões no Estádio do Dragão retorna às quartas-de-final e seu retorno em abril de 2009 com o Manchester United.

Foi um empate em 2–2 após a difícil primeira mão em Old Trafford.

Porém, aos seis minutos, Ronaldo pegou a bola a 35 metros de distância, disparou o único gol da partida e mandou seu time.

Ronaldo disputou 12 jogos europeus frente a equipas portuguesas divididas entre Benfica, Porto e Sporting. Ele tem quatro gols contra eles e muitas assistências.

“Espero vencer, mas sabemos que será muito difícil”, disse o capitão do Porto, Pepe, ao UEFA.com.

O jogador de 37 anos jogou ao lado do internacional português Ronaldo em Madrid, onde juntos conquistaram três títulos da Liga dos Campeões.

“Na minha opinião, eles têm o melhor jogador do mundo, e este é Cristiano Ronaldo”, acrescentou o defesa brasileiro.

“Nunca joguei contra ele. Por isso, paramos de trabalhar por nós.

“Vai ser um jogo especial entre o Porto e a Juventus, mais do que o Pepe com o Ronaldo.

“O Porto ainda não venceu a Juventus. Espero que seja a primeira vez.”