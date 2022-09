Asti International Biennale of Art Exhibition com 150 obras

A quarta abertura, domingo, 18 de setembro, às 17h00, da Bienal Internacional de Arte da Cidade de Asti, inaugurada em janeiro passado na Asti Art Gallery, galeria de arte contemporânea associada à editora Litratura Alternativa Edizioni, na Ponzanego Via 34 .

Nesta ocasião, será possível apreciar cerca de 150 obras – em fotografia, arte digital e pintura – assinadas por 30 artistas, entre afirmações e recém-chegados. Para a seleção, a diretoria é composta por Pablo Toussaint e Romina Tondo, que dirigem a galeria e são coproprietários da editora, Roberto Portinari (crítico, curador artístico) e Francesco Landi (coordenador de música ao vivo).

vernissage

“Os artistas que vão se apresentar pela primeira vez – explica Toussaint – terão quinze anos, vindos da Itália e do exterior, ou melhor, de Portugal, Suíça, Estados Unidos e Ucrânia. Sim, porque dois artistas de Odessa também se apresentarão, atualmente hospedado pela província de Asti devido ao conflito em curso em seu país » .

Ofereceu diferentes estilos de negócios. “Quanto à pintura – continua – vai do expressionismo ao cubismo, do impressionismo à abstração.”

Além dos novos artistas, confirmaram colegas que terminaram de expor seus trabalhos, como os artistas de Asti Francesco Balbo, Cosimo Gatti e Lorenzo Barroscoto.

A animação, dedicada à música progressiva, será acompanhada pela bateria de Francesco Landi, que tocará bateria junto com os irmãos Nicolo e Manuel Costa na guitarra. Também está programada a exibição da pintura no corpo do artista Ricardo Gavouri de Como.

“A gestão independente da feira é muito exigente – comenta Toussaint – mas ainda queremos continuar a crescer, o que também nos torna conhecidos no exterior. Tudo isso mantendo o princípio do mérito e da experimentação.”

Novos prêmios para Pablo Toussaint

Além de ser membro da direção da galeria, Toussaint é principalmente um artista e escritor que em sua carreira conquistou reconhecimento local e internacional. Mais recentemente, então, ela recebeu oficialmente uma citação dos especialistas em arte da Corte que – avaliando técnica, estilo, missão e pesquisa – lhe deram uma gama de laboratórios com padrões que o colocam em alta no mercado. “Para dar um exemplo – explica – recebi 5 pontos em arte abstrata, quando meus grandes mestres anteriores, na minha idade, chegaram a 6 pontos.”

“Mesmo que – continue – estou sempre inclinado a ‘me desvalorizar’ para permitir uma maior distribuição da minha arte.”

Toussaint também conquistou espaços na esfera institucional. “No último dia 9 de julho, em Lecce, recebi um prêmio da Academia Italiana de Artes no Mundo, que faz parte do patrimônio cultural – diz ele – enquanto foi exibido de 24 a 28 de agosto em Zurique. Em seguida, o curador, Giamarco Pontelli, me chamou para participar de uma mostra coletiva promovida pela região da Toscana, com o objetivo de homenagear três importantes pintores toscanos do século XX, hospedada no Castelo Malaspina em Massa até 4 de outubro”.

Entre exposições e projetos

Na próxima primavera, entre março e abril, ele fará uma exposição individual corporativa em Senigallia. “Fui convidado pelo prefeito de Marche, disse ele, para expor cerca de cinquenta pinturas. Nesse sentido – comenta o artista – seria interessante reunir as duas administrações municipais (Asti e Senigallia) para um possível “Pacto Cultural de Amizade”, também em vista da nomeação de Asti como Capital da Cultura para 2025. Criando uma espécie de “ramo” da Bienal em Senigallia ».

Projetos ambiciosos, aos quais se somam, em outubro, a participação na exposição institucional no Miit (Museu Internacional de Arte Italiana) em Turim e a publicação de um catálogo recenseando três revistas especializadas (de Tóquio, Xangai e Bangkok) e uma análise de cerca de cinquenta de suas obras. Entre eles, quatro são dedicados a personalidades eminentes, incluindo Asti: Luigi Tinco, Paolo Conte, Vittorio Alfieri e Gianni Rodari.