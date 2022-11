Gianni Spirti, dilacerado por Paola Barali: “Naquela época ele não tinha …”

Paola Barali nunca poupou palavras duras contra seu ex-marido Gianni Spirti, que há muito tempo era um cabide na corte da rainha Mary.

Obviamente, a memória da showgirl do Piemonte está longe de ser cor de rosa o casamento dele. O reconhecimento que você não espera…

Quando Eles conheceram e depois noiva Finalmente- casado / casado Os italianos ficaram maravilhados: que casal! Mas então Algo Divorciados e casados infelizmente acaboudeixando na boca um grande sentimento de amargura e angústia no coração dos torcedores preocupados que viveram A notícia do fim de seu amor Quão Tipo um raio azul. Relâmpagos que nunca param de acampar sobre suas cabeças porque não estão nada bem…

Eu derramei o feijão

Ele, porém, vem trabalhando lado a lado há muito tempo Maria DevilipiA indiscutível rainha das redes mediáticas, como comentadora assídua, não gosta de falar da sua vida privada, que obrigatoriamente deve permanecer assim. Ele sempre tentou não falar sobre seu ex e quando o fez, indicou que não tinha muito a dizer. Mas – a certa altura – decidiu “saco vazio”.

anos atrás Paula Barali Ele argumentou com suas observações em Gianni Sperti. A apresentadora declarou – brevemente – que não tinha boas lembranças do ex-marido e do casamento deles. “Nós nos conhecemos em Buona Domenica. Ele dançava tão bem e, por ser um cara tão durão, me fazia parecer tão bem. Dançamos juntos, e dançamos enquanto dançávamos, e chegamos ao casamento, que acabou.” Eu o amei tanto. Não sobrou muito, estamos perdidos. Desde o dia em que terminamos, só nos vimos no tribunal. Não resta nenhuma boa memória.”

Mulheres, já em vigor no elenco Dançando com as estrelas, ela voltou a falar sobre o ex-marido no programa de Maurizio Costanzo. perguntou Pio e Amedeo Simão Ventura O que o colunista fez? homem e mulher e sua ex-esposa. “O que Paola Barali e Gianni Spirti têm em comum há anos? A: A paixão pela dança. B: As mesmas sobrancelhas de uma gaivota. A: A capacidade de ganhar dinheiro na TV sem fazer merda.” Paola Barale decidiu responder no lugar do Super Simo e disse – francamente – que isso é algo em comum com Gianni Ele tem a capacidade de ficar na TV sem saber como fazê-lo.

Estas são suas palavras exatas sobre o assunto: “Não, suas sobrancelhas eram diferentes na época. Vou lhe dizer a resposta, C. Quando ele ainda não fez as sobrancelhas, Ele não tinha esteticista.”