Sexo, drogas e os mistérios da faculdade. Amor tóxico Lucy e Stephen

Diga-me mentiras (Disney +). Maldita vida universitária

No centro da história, Lucy e Stephen interpretam Grace Van Patten e Jackson White, que se conheceram na faculdade nos anos 2000, um encontro fatídico que afetará a vida de ambos e os assombrará quando as coisas inevitavelmente derem errado. Lucy está envolvida em um primeiro dia tumultuado que culmina no que inicialmente parece ser a trágica morte acidental de um estudante, mas na realidade pode ser algo muito mais sinistro. A universidade, de fato, se apresenta como um período complexo de exploração da própria personalidade, e abundam medos e erros que se sucedem em um ambiente universitário limitado. “Tell Me Lies” coloca o fardo pesado adicionando um toque de morte ao sexo e às drogas. Provavelmente não é coincidência que seja produzido por Emma Roberts, estrela de “American Horror Story” e “Scream Queens”, que escolheu especificamente adaptar o romance homônimo de Carola Lovering. O programa em si descobre uma natureza cíclica que inevitavelmente lembra todos os filmes de terror para adolescentes que enfeitaram a televisão desde o início dos anos 2000 até hoje (a definição do tempo não é coincidência). Tell Me Lies é uma experiência simples e às vezes nostálgica para espectadores mais experientes, e o fato é que a série pode ser bastante divertida para a nova geração que poderá saboreá-la em streaming no Disney+.

a coroa. Andrew Morton ressuscita o mal-estar de Diana

O biógrafo da princesa Diana, Andrew Morton, disse que ficou “atordoado” com a atuação de Elizabeth Debicki como membro da família real na quinta temporada de “The Crown”, que foi ao ar recentemente na Netflix. Morton escreveu Diana: Her True Story em colaboração com a princesa, lançado em julho de 1992, que explora o descontentamento de Diana com seu casamento com o príncipe Charles, sua batalha contra a bulimia e seus sentimentos de solidão e depressão. A colaboração de Morton e Diana para escrever o livro é descrita em detalhes na nova temporada da série de sucesso da Netflix. Foi exatamente isso que moveu a escritora, que relembrou os momentos com a princesa Diana, percebendo o quanto uma mulher realmente estava isolada do sistema que girava em torno da coroa inglesa. Andrew Morton ajudou no processo de produção da série atuando como consultor na quinta temporada de “The Crown”, interpretando Andrew Still. Os escritores tentaram reconstruir a história e os ambientes que Diana experimentou nos mínimos detalhes. O que a produção tentou alcançar é uma conscientização lenta também do público da série, que infelizmente agora sabe como a princesa nunca foi verdadeiramente livre até sua morte no verão de 1997 devido a um acidente de trânsito em Paris.

1899 (Netflix). Ambiguidade em alto mar

A história “1899”, um completo mistério, segue um grupo de passageiros de um navio com destino à América que encontram um navio abandonado no meio do oceano. Depois de investigar, eles percebem que toda a viagem pode ter um motivo oculto. Um a um, descobrimos como o passado de cada personagem os trouxe até o navio e como isso afeta os tristes eventos que acontecem no navio. Namoros bizarros, rebeldia e identidades ocultas contribuem para o intrincado enredo. Como a maioria dos bons mistérios, “1899” é uma obra que continua como um todo. O mistério que envolve tudo isto é vasto e vê entre os seus protagonistas uma gueixa cantonesa, um padre português, um jovem casal francês, um rapaz polaco a trabalhar na casa das máquinas e uma família dinamarquesa no cockpit. No entanto, a ação gira principalmente em torno de Maura Franklin, uma inglesa lutando contra um passado tempestuoso em busca de seu irmão desaparecido, e um capitão de navio alemão, Eck Larsen, que é deixado para trás por sua própria história trágica. Dos mesmos criadores de “Dark”, também neste caso a história não é linear: personagens entram e saem de cenas de seu passado com a mesma fluidez com que entram e saem de uma sala. Até tentar entender o que está acontecendo pode dar certo, mas é exatamente esse o segredo da série que chegou hoje à Netflix.

Downton Abbey (Amazon Prime Video). O desenvolvimento da aristocracia inglesa

Um relato da vida da família aristocrática britânica Crawley e seus servos no início do século XX. Lord Robert Crawley, conde de Grantham, sempre considerou a herança de sua família, especialmente a grande casa de campo de Downton Abbey, como sua verdadeira missão na vida. A morte de seu herdeiro, um passageiro do RMS Titanic, significa que seu primo distante Matthew Crowley, um advogado de Manchester, de repente entrará na fila. Este então concorda em se mudar para a vasta propriedade com sua mãe, uma modernista e socialite, que acaba entrando em conflito com sua mãe dominadora e conservadora, a Condessa Viúva. O casamento das meninas é outra preocupação. Enquanto isso, o mordomo chefia uma equipe que atende a família, mas eles passam a maior parte de suas vidas nos aposentos dos empregados, atrapalhando uns aos outros. ‘Downton Abbey’ é a representação perfeita da narrativa que tornou os britânicos famosos em todo o mundo, com tanta engenhosidade que é impossível não se surpreender com os cenários, os figurinos, a música e, acima de tudo, as performances que são tudo de um padrão extraordinariamente alto. Entre os notáveis ​​estão nomes como Maggie Smith e Dan Stevens. A série recordista conquistou público e crítica, tornando-se a primeira série britânica a ganhar o prêmio de Melhor Programa do Ano.