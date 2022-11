“Sic-and-show”, Final

Entretenimento, diversão e emoções. Carlo Conte lidera a final de “Tale e which Show”, o show de variedades produzido em colaboração com Endemol Shine Itália, que será transmitido na sexta-feira, 18 de novembro, às 21h25 no Rai 1. No final da noite, “Champion of Tale and qual Show” 2022 Os melhores campeões desta décima segunda edição passarão para o palco dos Estúdios de TV “Fabrizio Frizzi” em Roma (obviamente o vencedor é Antonino, depois Andrea Dianetti, Gil Rocca, Rosalinda Canavu, Valentina Bercia e Elena Ballerini) que vai competir com o melhor do décimo primeiro ( gêmeos Guidonia, Francesca Allotta, Dennis Fantina que substituiu Ciro Priello envolvido no teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pritelli). É um verdadeiro “torneio de campeões”. Da competição, também estarão Francesco Paolantoni e Gabriele Cirelli.

Será necessário que os campeões voltem a mostrar uma grande ‘transformação’, visando impressionar Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgoglio, o surpreendente quarto árbitro e os seus companheiros de aventura, pois – como sempre – cada intérprete terá a oportunidade de enriquecem a classificação dando preferência ao companheiro que desejam premiar.

Segundo a prática, 12 interpretações ao vivo serão acompanhadas por uma orquestra dirigida pelo Maestro Pinocio Pirazzoli. Nos bastidores, uma equipe de profissionais, composta por estilistas, maquiadores, cabeleireiros e coreógrafos, acompanha a “evolução” dos artistas durante toda a semana, juntamente com os “treinadores vocais” María Grazia Fontana, Dada Lui, Matteo Bicucci , Antonio Meansella e a “treinadora de atores” Emanuela O’Reilly .

O encontro com “imitadores da web”, possibilitado graças aos vídeos amadores que chegam à redação, já está estável e muito aguardado. E os ‘imitadores da web’, dos melhores aos mais engenhosos, serão em breve os heróis ‘em carne e osso’ de ‘Tali e Quali’. Vídeos copiados podem ser enviados para o site www.rai.it/taleequalepop.

