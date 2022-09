San Michele na “máscara” de grandes expectativas no Piano di Sorrento para o grupo liderado por Roberto Colella

Piano di Sorrento (NA) A espera na Piazza Cota se ergue diante do atual grupo musical”a mascára“que acontecerá no dia 29 de setembro no Piano di Sorrento. O evento musical programado para a festa dedicada ao santo padroeiro, San Michele Arcangelo, faz parte da décima terceira edição do “M’illumino d’Inverno”, um evento cultural e evento de entretenimento que animou Sorrento durante 12 anos entre novembro e final de janeiro, e agora na nova edição, apresenta uma programação estendida até o final de 2022, abrangendo todos os cinco municípios da Península de Sorrento. grupo das maravilhosas tradições musicais de Nápoles, o povo de Nápoles, que agita os corações e enche as praças. Nasceu em 2013 de um encontro entre um multi-instrumentista Roberto Colela E a Vicente Capasso No trompete, imediatamente chamou a atenção de fãs e críticos, ao longo dos anos que completaram a banda Antonio Gomez (um pouco), Marco Salvatore (Bateria) e Alessandro Morlando (guitarra elétrica). Em novembro de 2014 foi publicado “Oh, Vicolo” e o salãoseu álbum de estreia cabeças cheiasQue foi seguido pelo segundo álbum da banda em novembro de 2017, Barkosóvia cujo tema principal foi o encontro musical e cultural entre Nápoles e África, finalista do Targa Tenco 2018. Finalmente, em 13 de maio de 2022, foi lançado seu terceiro álbum, que a música previa “Sob aquele que segura o coração“Lançado em 25 de março de 2022 que dá nome ao álbum. Um álbum conceitual de 9 músicas que fala de redenção social e emocional, um chamado para pesquisar e seguir em frente. Histórias verdadeiras, onde os gritos dos sem voz se transformam em um grito de guerra . A música”Se você alguma vez“música cover”Se Tu És ou Meu AmorDo cantor português Vittorino publicado em janeiro de 2020 e Te vengo a cercà com a participação do músico senegalês Laye Bap publicado em 2015, dois testemunhos da pesquisa em andamento que caracteriza a forma como os projetos musicais são implementados por Roberto Colella que não. com culturas e experiências Outro musical, mas não tem como objetivo em si a poluição, como a bela canção dedicada ao herói africano Thomas Sankara contida em “Sob aquele que segura o coraçãoColella sugere histórias que podem ser para os ouvintes, pontos de partida para uma profunda reflexão sobre a realidade que nos cerca, e se coloca na esteira de escrever grandes canções italianas também associadas ao engajamento social e cívico.

Patrocinado por Luigi De Rosa

Roberto Colella e Lay Ba no Senegal