“Acabei de receber o despejo”: o apelo desesperado de Elisabetta Canales

Elisabetta Canales torna-se a heroína de uma história que não deixa de ser comovente e não pode nem deve deixar-nos indiferentes. Um vídeo no Instagram literalmente quebrou e ao mesmo tempo me animei com todos os seus fãs, cada vez mais numerosos e espalhados por todo o mundo.

Um vídeo muito comovente que Elisabetta Canales postou para seus seguidores Perfil oficial do Instagram Para enviar uma mensagem muito importante. Fale sobre um assunto muito delicado, qualquer assunto não feito. Mas quem ou o que vai sofrer?

o lindo Elisabetta Canales Eles enviaram uma mensagem muito dolorosa via vídeo social. Oh sim. tecido anterior seçãoEla não é apenas uma mulher maravilhosa com um corpo fora do comum, mas também alguém com um temperamento forte e um grande coração, de fato, formidável. E é isso que ele queria anunciar um caso muito, muito grande doloroso O que é muito preocupante e para ele pede ajuda. E, ao fazê-lo, exibiu um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, camiseta, calça de moletom e tênis. Simplesmente Fabuloso em sua simplicidade.

O pacote que parte o coração

Canil Milan recebeu despejo, eles estão no nível do casco e a showgirl lamentou muito o fato de ser uma atividade particularmente vanguardista … Além disso, agora se pergunta para onde irão os cães hospedados e o que acontecerá com eles. Para eles espera-se – então – Tempo muito difícil, mas você provavelmente sabe como ajudá-los. Enquanto isso, comece Instagram Seu charme sincero “em doce companhia”…

pede ajuda

“Ei amigos, eu estou aqui desde alívio de animais de estimaçãoEste é o canil de San Giuliano, perto de Milão, porque ele acabou de receber um pacote.” Estas são as primeiras palavras da mulher que depois diz: “É um canil que ajuda os animais a recuperar a força.” Pés como um amigo proteção de empurrão apareça com ela vídeo que em pouco tempo se tornou Largamente Como – afinal – tudo que você posta. Como prova do quanto ela é hoje, apesar de ter vivido muitos anos na América, Ainda é muito popularmesmo em seu país de origem que ela sempre guarda em seu coração e em seu lugar estrela real Não só no vasto mundo do entretenimento, mas hoje em dia também no campo desportivo.

Ele disse que o porteiro chegou pela manhã com os Carabinieri para expulsar o canil com o resultado do poço. 40 cães que poderia encontrar-se no meio do caminho. Isso a faz sofrer muito. Oque vai acontecer com eles? Em que condições poderão então viver? Neste momento ele pergunta quem está ouvindo e tem a possibilidade Construir um ou mais Para avançar o mais rápido possível para dar um belo presente e um futuro tranquilo aos adoráveis ​​amigos peludos que agora têm mais do que nunca necessidade desesperada de amor E que os que os rodeiam sintam o calor de uma família ou de quem os ama muito.