O Pesadelo Privado – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 19 de setembro de 2022

Enzo Iaquite Contra haters, internautas… o que chamamos de “negros de teclado”: ​​idiotas licenciados ofendem sem pensar duas vezes. Aos setenta anos, o amado Enzino Di notícias de striptease Ele diz a si mesmo em antecipação ao lançamento de seu último livro. E ele mesmo aponta: “uma combinação de ideias ácidas e não ácidas”, que “custam de zero a um milhão”. As receitas das vendas destinam-se à compra de ambulâncias de última geração ao custo de 90 mil euros. “Estou falando de Covid, o fechamento apertado que não devemos esquecer. Todos os médicos que morreram durante a pandemia, os enfermeiros e até os pacientes que não voltaram para casa sem entender o que aconteceu, todos fazem parte de Jesus Cristo Eu não roubo, como meu pai sempre me ensinou ‘eu não digo mentiras negras, algum ‘bichinho’ branco às vezes sim, tipo ‘não estou me sentindo bem’ porque quero dormir’, disse ele La Stampa. Conversa sem filtro em que Iacchetti também fala sobre fé: “Gosto de ir a igrejas pequenas. E, sentado ali, olhando para a cruz e pensando no sofrimento de Jesus que é revolucionário para mim. E acredito no amor, em retribuir algo de quem tem muito, como eu”, revela.

Então Iacchetti pegou um tema muito quente, o tema dos haters. “Estou cansado de responder a milhares de pessoas que escreveram vou quebrar seu rostome diga onde você mora, eu mato seus filhosOu, ‘Como diz o capitão seção notícia. “Eles me disseram todo tipo de coisa, até que eu estava fazendo apostas secretas, que eu era corrupto, que eu estava morto. Eu respondia a todos, pessoalmente. Meu médico me disse: esqueça isso. Fiquei sem paciência, comecei vários processos pendentes, ganhei todos, o dinheiro vai para caridade, na verdade. Anos depois, tirei o Facebook, Berlusconi está no Tik Tok, e basta, estou no Instagram porque “Striscia the news” também corre ao longo de um caminho social, ele conclui, me dizendo ‘Venha postar alguma coisa’. “