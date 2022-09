TAP Air Portugal: Oferta promocional para viagens até 30 de junho de 2023

TAP Portugal Ele diz: “Obrigado a TAP Portugal É ainda melhor organizar as próximas férias. transportadora portuguesa, membro aliançã estelarMuitos destinos em Portugal e do outro lado do Atlântico oferecem preços inacreditáveis, reservando a partir de hoje por 2 de outubropara sair até 30 de junho de 2023.

Os preços são válidos para voos de ida e volta, taxas e bagagem de mão incluídas. Reserve em uma agência de viagens ou em www.flytap.com

Portugal desde 89€ – Madeira desde 109€ – Açores desde 169€

11 destinos no Brasil a partir de 419€

Para a América do Norte e Central:

Nova York a partir de 269 euros

Miami desde 299 euros

Chicago a partir de 399 euros

Montreal a partir de 299 euros

Toronto desde 359 euros

Cancún a partir de 399 euros

Marrocos desde 109 euros

Cabo Verde desde 399 euros

Dakar a partir de 279 euros.

Torneira Oferece 93 voos semanais da Itália com partida direta para Lisboa De 6 aeroportos: Milão Malpensa, Roma Fiumicino, Veneza, Florença, Bolonha e Nápoles. Graças ao código compartilhado com ITA. Companhias aéreas Você pode partir de 11 outros aeroportos (Brindisi, Bolonha, Bari, Catania, Gênova, Nápoles, Palermo, Lamezia Terme, Turim, Trieste e Verona), enquanto for acordado com Trenitalia Ter uma combinação de aeronaves de trem de alta velocidade no mesmo bilhete permite iniciar ou terminar a viagem nas estações centrais de muitas cidades.”

“Torneira é uma empresa de viagens líder em Brasilcom 11 destinos diretamente de Lisboae oferece viagens convenientes ao exterior, com escala gratuita na capital portuguesa por até 5 noites, ida ou volta. A iniciativa vale também para Madeira e a Açores Dá direito a uma série de outros benefícios, como tarifas exclusivas de hotéis, ofertas especiais e descontos de vários parceiros.

Torneira É a companhia aérea do Atlântico e opera uma das frotas mais jovens do mundo, oferecendo entretenimento a bordo e os mais elevados níveis de conforto”, conclui a TAP Portugal.

