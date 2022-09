“Grande Fratelo VIP 2022” A história do primeiro episódio

Começa com o anúncio de Signorini: “Estou oficialmente administrando um Big Brother Vip”. E as luzes se acendem para iluminar um novo estúdio onde o maestro chega ao centro do que é uma espécie de anel ao som de “I’m a Survivor” de Beyoncé. Depois, cabe aos comentaristas: primeiro a enfática Sonia Bruganelli, e depois a vovó Orietta Berti, que entra nos vocais para o imperativo “Mel”.

primeira pá

Signorini anuncia a entrada de um “muito falado, cantor de verdade”. Ele fala de Pamela Prati, que volta assim à televisão depois de uma longa ausência. Na verdade, o carro chega com sua bagagem mas não Prati…

A primeira VIPPONA

Christina Quaranta é a primeira mulher Fibo a entrar. A ex-namorada de Non è la Rai e Striscia la Notizie se vê começando de novo depois de se separar do marido. Ela agora trabalha como garçonete para se sustentar. Ela é a primeira a passar pela porta vermelha, levando o público a conhecer a nova casa.

segunda entrada

– O segundo a entrar é Antonino Spinalbes, famoso por seu caso com Belen Rodriguez, com quem tem uma filha, Luna Marie. Christina Quaranta o recebeu em Casablanca com o grito de “Mate o que você é!”.

estação social

– Enquanto Signorini conversa com os comentaristas, Giulia Salemi entra no estúdio, que este ano terá sua própria estação de monitoramento de redes sociais.

Lamborghini em casa

– Cabe a Jennifera Lamborghini, herdeira da montadora e irmã de Elettra (com quem não tem mais relações desde 2019). Signorini convida todos os três candidatos a confessar. De lá, eles poderão espionar a entrada de concorrentes que chegam.

Entra Charlie Gnushi

– O novo Vippone é Charlie Gnocchi, irmão de Gene e personalidade do rádio. Ele afirma que sonha em se tornar “o novo Alex Bailey, o maior comediante involuntário dos últimos anos”. Uma entrada impressionante foi projetada para ele: na verdade, não vem da porta vermelha, mas do ônibus Big Brother, o ônibus dos anos setenta colocado dentro da casa. De trás da cortina da janela, ele terá que espionar a entrada do próximo personagem. este…

personagem explosivo

A personagem para espionar é Elenoire Ferruzzi. O ícone gay, nascido Massimo, tornou-se uma mulher e uma figura desrespeitosa nas redes sociais. “Na minha vida, fiz o que queria e fiz o que queria”, diz ela, explicando suas unhas incrivelmente longas. Elenoire entra na casa, encontra-a deserta porque estão todos “escondidos”. Alfonso explica que alguém a está espionando do ônibus. Então ela conhece Charlie, que a convida para um passeio pela casa. Enquanto isso, os outros três saem do centro de reconhecimento.

Campeão mundial

– Agora cabe a Amores Perez, ex-jogador de pólo aquático, integrante do lendário Setbelo, que já foi visto em outros eventos televisivos, entre realidade e talento. Amores sai do estúdio onde recebe os elogios de Orita Berti enquanto improvisa. Perez terá um desafio: terá que correr para casa e dar um mergulho na piscina em dois minutos. Ele conseguiu o projeto e graças a isso a Vippos fará uma grande festa durante a semana.

tudo pimenta vermelha

– A nova Vippo a entrar é Patricia Rossetti, antiga “Signora di Retequattro” e hoje “Rainha das Televendas”. Uma mulher com uma personalidade muito forte. Cheguei na entrada da casa muito animado. “Na minha ‘idade diferente’, eu não achava que tinha esses sentimentos”, diz ele.

Um par de atletas de destaque

– Passamos para as entradas e desta vez se trata de dois personagens entre esportes e fofocas. Antonella Fiordelici, que voltou à esgrima e depois mudou para a modelagem, é mais conhecida por publicar uma de suas conversas em que o jogador de futebol Higuain fez pedidos quentes. Depois, há Luca Salatino, um chef apaixonado pelo boxe, que passou de homens e mulheres.

O tempo de Pamela Prati

Depois de vários alarmes falsos, chegou a vez de Pamela Prati. Ele prometeu mostrar “Pamela é diferente, Pamela vai te surpreender muito”. Ela entra com um grupo de dança cantando sua música “Que te la pongo”. Alfonso mostra seu vídeo de luta no momento da primeira participação de Prati no ‘Gf Vip’. Depois que Prati entrou na Casa Signorini, ela trouxe o caso “Mark Caltagirone”, no qual a showgirl havia sido implicada alguns anos antes. O amor de um inventor, com alguém que nunca existiu antes, então nunca ficou claro se Prati era uma vítima ou um carrasco.

marido estranho

Mais duas entradas, dois personagens muito longe. Por outro lado, George Siobilan, o influenciador e estrela da mídia social que passou dos reality shows “Il Collegio” e “La caserma”, é por outro lado o rosto histórico do Tg1 Attilio Romita. Eu sou o concorrente mais jovem e maior nesta versão. Após um mal-entendido sobre o termo anão, que havia caçado uma despreparada Romita, os dois entraram na casa.

CIACCI vs Canais

Signorini lidera o debate sobre o caso “Marc Caltagironi” e interpreta Giovanni Siacci, que entrará na Câmara dos Deputados na quinta-feira e que na época era um dos principais réus de Prati. “Se ela estiver realmente enganada e nos der as provas, estou com ela – diz Ciacci -. Mas ainda não acredito nela. Não estou totalmente convencido do que ela disse.”

“Mestre” em GF

– A próxima entrada é de Sarah Manfuso, que Signorini define como “um pouco marcada e um pouco de tecido”. Ela afirma que pode ser inteligente mesmo sendo bonita e cumprimenta a filha de 8 anos antes de entrar.

Alienware arranha Sonia Bruganelli

– Signorini puxa um trabalho há um ano por uma Turquesa muito afiada sobre Bruganelli, dando-lhe “Sisa”. A colunista lhe dá uma risadinha e um pouco de não e lembra a Elinoir que em algumas semanas seu destino pode depender de uma imunidade particular ou não. E de uma forma misteriosa, ele disse a ela que ela “poderia ser sua pior inimiga”. No entanto, Bruganelli abre a porta para a possibilidade de uma trégua.

“Good Vibes” de Nikita e Alberto

A próxima concorrente é Nikita Pelizon, modelo e influenciadora, ex-namorada de Matteo Diamante e artista de pintura corporal. Com ela vem Alberto de Besses, o especialista em moda e fofocas, “o ex-amigo gay de Taylor Mega”.

As três ações de graças no sacerdócio

– Alfonso pede a Elinoir, Patrizia e Pamela que se dirijam ao centro de reconhecimento para lhes atribuir “uma tarefa muito delicada”. Na verdade, cabe a eles escolher a mulher entre os VIPs recém-ingressados ​​que será a heroína do primeiro beijo no set desta versão. A escolha deles é de Sarah Manfuso. Então eles escolheram o homem, Attilio Romita. Os dois aceitam de bom grado, mesmo que escolham algum tipo de “falso” assim que entrarem na piscina. Mas para o Big Brother, isso é mais que suficiente.