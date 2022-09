Ladies’ Paradise 7, sábado, 17 de setembro de 2022

Ladies Paradise 7 será transmitido no sábado, 17 de setembro de 2022

Paraíso feminino 7Quarta-feira, 14 de setembro de 2022, não transmitido. Pule, portanto, o episódio 3 da 7ª temporada para abrir caminho para o TG1. mas, Paraíso feminino 7 Sábado, 17 de setembro de 2022, atmosfera para restaurar o salto.

Ladies’ Paradise 7 Episódio duplo sábado, 17 de setembro de 2022

Com duas histórias no Instagram Alessandro Tersini (o pseudônimo Vittorio Conte) relata sábado, 17 de setembro de 2022 (Não sexta-feira, 16 de setembro de 2022), um laço duplo de Paraíso feminino.

Desta forma você pode

Acompanhe o que não foi ao ar em 14 de setembro de 2022

Não fique para trás, pois 19 de setembro de 2022 não é transmitido

O paraíso das mulheres é transmitido no Al-Rai 1 no sábado?

Não deve ser tomado como regra. usualmente paraíso das mulheres Sábado não é transmitido no Rai 1. Esta semana é uma exceção… um pouco como quando Elvira estava relaxada no episódio 2 da 7ª temporada, sem regras rígidas. Clara não estava acostumada a usar saltos, mas sapatos. Vênus ri, cala a boca quando o empreiteiro principal chega. Com a condessa falou em melhorar as roupas. A ideia de Adelaide é diversificar o desfile, além de lançar roupas que não sejam da marca Paradiso. Para Stefania, isso não existe. É a identidade deles. Stefania percebeu que não é um ambiente de renovação. Esta é Flora Gentile. Clara sugere esperar e dar um tempo. Conte é o único que pode enfrentar São Erasmo.

A Condessa e Conti falam no final do segundo episódio e nos deixam repreendidos. Pede atualizações. Adelaide afirma que possui 50% das ações da Paradiso e que trabalhou para a empresa. Se a costureira desistir é problema dela… Agnese sempre se destacou por suas qualidades humanas e profissionais. A signora Amato pedirá desculpas se Adelaide fizer o mesmo. A condessa não tinha intenção de fazê-lo. Conte também percebe que outra pessoa quer bater: Flora. Vittorio não mandaria seu estilista embora. Adelaide entenderia sua posição se ele fosse o único proprietário do Paraíso. Eles terão que chegar a um acordo. É uma recusa total da parte de Conte. Adelaide continuará a ser ouvida. Vittorio lembra a ela que Paradiso não é seu hobby.