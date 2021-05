Horóscopo do dia, 7 de maio de 2021: Um bom dia para Áries, Touro e Escorpião, as estrelas assinam para o signo

Torre do Barba Negra hoje, 7 de maio de 2021.

Áries. 21/3 – 20/4

À tarde, a lua, Saturno e Júpiter estão ao seu lado. Com aqueles que você ama, você chegará a um acordo agradável: harmonia de idéias e energias.

Tooru. 21/4 – 20/5

Com a Lua em Peixes no Venusian Knuckle, pela manhã você administrará o relacionamento de sua equipe de uma forma divertida e satisfatória.

Gêmeos. 21/5 – 21/6

Graças à passagem de Mercúrio pelo signo, um diálogo sincero e direto com um ente querido levará à remoção de tensões que ocorreram recentemente por motivos estúpidos.

Câncer. 22/6 – 22/7

À tarde, com a lua oposta em Áries, você tentará resolver um conflito familiar, mas terá mais de uma dificuldade. Não desanime.

Lyon. 23/07 – 23/8

Por causa do Saturno contra, com o seu parceiro você terá que mostrar empenho e dedicação, e que vale a pena superar todos os obstáculos para estabelecer a verdadeira harmonia.

virgem. 24/8 – 22/9

De manhã, a lua está escura: com aqueles ao seu redor, vocês continuarão a sonhar e a enganar uns aos outros. Aposte em querer construir algo juntos.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Com a lua do meio-dia desonesta, se você for solteiro, pode jogar seu jogo livremente; Aqueles que estão em pares se permitem orientação para multiplicar o entendimento.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Com o sorriso de Marte, você terá uma certa determinação que não o afastará, porém, simpatia, pois poderá ser gentil e, se necessário, altruísmo da maneira certa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Graças à lua em seu amigo Áries, à tarde você pode mergulhar em fortes emoções ao aceitar a participação em iniciativas de grande escala.

Capricórnio. 22/12 – 20/1

Pela manhã, a lua abraça Plutão: muitas pessoas que o respeitam se reunirão ao seu redor, o que aumentará sua confiança.

Aquário. 21/1 – 19/2

Por causa do planeta hostil Vênus, a vida de duas pessoas terá um preço. Você não ficará ansioso e não se agarrará aos que estão ao seu redor, nem carinho, nem ternura.

Peixe. 20/2 – 20/3

Com seu parceiro nem tudo é perfeito, mas com o sorriso da lua de Plutão e Vênus, você suportará as flutuações de seu humor e ele suportará suas demandas.

