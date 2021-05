MotoGP 2021, a classificação de pilotos e construtores para esta temporada

Nova temporada de MotoGP começa. Marquês procurando por salvação, Mir por aparecer. Ducati e Yamaha procuram um papel de liderança

A nova temporada de Moto GP. Muitas mudanças na sela em comparação com a temporada passada. bem ali YamahaDepois do fim da era Valentino Rossi, Marque o endereço com Fenales e Quarteraro. Ducati e Pramak Ela inicialmente aparece com novos rostos, enquanto … russo Uma nova aventura começa em Petronas. eu Ele quer mostrar que a vitória do ano passado não foi acidental, no entanto Marquês Redenção solicitada após a decepção da última temporada.

Você pode estar interessado:

Grandes Prêmios

-GP Qatar

-GP Portugal (relatório da corrida)

GP da Espanha (relatório da corrida)

dados Um grande prêmio O circuito 28 de março GP Qatar Circuito Internacional de Losail 4 de abril GP Qatar Circuito Internacional de Losail 18 de abril GP Portugal Portimão 2 de maio GP espanhol Jerez 16 de maio GP França Le Mans 30 de maio GP da Itália Mugello 6 de junho GP Catalonia Circuito de Barcelona – Catalunha 20 de junho GP Alemanha Saxring 27 de junho Grande Prêmio da Holanda Veios 11 de julho GP Finlândia Anel kimmy 15 de agosto GP Áustria Red Bull Ring 29 de agosto Grã Bretanha Silverstone 12 de setembro GP de Aragão Motorland Aragona 19 de setembro San Marino GP Misano Adriatico 3 de outubro GP do Japão Minha morte 10 de outubro GP Tailândia Circuito Internacional de Chang 24 de outubro GP Austrália Phillip Island 31 de outubro GP Malásia Sepang 14 de novembro GP Valencia Valencia

Avaliação de motociclistas

POS. a bola Motocicleta a mãe dele pontos 1 Francesco Bagnia Ducati ITA 66 2 Fabio Quartaro Yamaha a partir de 64 3 Dissidência VIÑALES Yamaha Spa 50 4 Joan Mir Suzuki Spa 49 5 Johan Zarco Pramak a partir de 48 6 Jack Miller Ducati Fora 39 7 Alex Espargaro Aprilia Spa 35 8 Franco Morbiddelli Petronas ITA 33 9 Alex Raines Suzuki Spa 23 10 Brad Binder KTM RSA 21 11 Takaki Nakagami Honda LCR JPN 19 12 Enea BASTIANINI Corrida Esponsurama ITA 18 13 Jorge martin Pramak Spa 17 14 Paul Aspararo Honda Spa 17 Dia 15 Marc Marquez Honda Spa 16 16 Stephan Bradel Honda Engrenagem 11 17 Miguel Oliveira KTM para 9 18 Alex Marquez Honda LCR Spa 8 19 Danilo Petrucci Tech 3 KTM ITA 5 20 Luca Marini Corrida Esponsurama ITA 4 21 Valentino Rossi Petronas ITA 4 22 Lorenzo Savadore Aprilia ITA 2 23 Eu gostaria de ser nós Tech 3 KTM Spa 2

Classificação de fabricantes de motocicletas

1 Yamaha 114 2 Ducati 105 3 Suzuki 72 4 Pramak racing 65 5 Honda 44 6 Petronas SRT 37 7 Aprilia 37 8 KTM 30 9 Honda LCR 27 10 Corrida Esponsurama 22 11 Tech 3 KTM

Os rankings de 2021 do MotoGP são constantemente atualizados

Pódios para a motocicleta da temporada

Diâmetro GP: Viñales, Zarco, Bagnaya

Diâmetro GP: Quarteraro, Zarco, Martin

GP de Portugal: Quarteraro, Bagnaya, Mir

GP da Espanha: Miller, Bagnaya, Morbidly

Sugestões de leitura