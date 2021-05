Kate Middleton e William, xeque-mate para Meghan Markle. “porque agora?” Dúvida forte por trás desse vídeo – Libero Quotidiano

“porque agora?” William E. Kate Middleton Pousou nele YouTube Com seu próprio canal de vídeo e há aqueles que estão entre os especialistas em família real Os britânicos suspeitam que o movimento da mídia foi estudado em detalhes, especialmente no momento, para esconder a cunhada do marido. Megan Markle. esposa atormentar Na verdade, ele fez sua estreia com seu livro infantil “Inspirado” por O Segundo Filho Carlo e diana (Retratado como um soldado desconhecido) e seu filho Archie, acusado de Plágio E assinado Duquesa de Sussex, É um detalhe que irritou quem a considera uma atriz americana. Traje O verdadeiro motivo da separação está dentro da monarquia inglesa. Em suma, desrespeito para com rainha Elizabeth.

Os duques de Cambridge respondem com um vídeo divertido e relaxante no sofá de sua casa: o YouTube está chamando Kensington RoyalO primeiro clipe não é tão bom (ele continua 25 segundosKate e William sorriram e brincaram, “Mais vale tarde do que nunca”), mas isso vai garantir milhões de visualizações e um retorno em termos de mídia e simpatia para o “público” de mentalidade sujeita. Em suma, mais um passo em direção à modernidade muito cara a seu avô Philip EdimburgoQue, apesar de quase 100 anos, tem sido um dos defensores mais ardentes da adaptação de novas tecnologias e novos canais de comunicação em toda a coroa. Em uma hora, o vídeo de apresentação foi capturado 40 mil visualizações, se tornou 180mila Em 5 horas. Meninas, em comparação com os YouTubers mais famosos, mas o suficiente por pelo menos um dia para esconder o “inimigo” de Megan.