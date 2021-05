Corsi e Saladin no “Punto Novo Sport Show” com Umberto Chiariello, Marco Giordano e Alessandro Montano

Saudação: “Vou manter Dionici. Espero que um dos treinadores de Sarri e Spalletti treine o Napoli. Premier League: coisas de empresas endividadas. No campeonato italiano, apenas Lazio, Nápoles, Atalanta, Udinese e Empoli são as virtudes!”

O presidente do Empoli, Fabrizio Corsi, falou no espetáculo esportivo Punto Novo: “Dionici? Fiquei com ele! Trouxe o Empoli para a Série A seis vezes, 30 anos de presidência: eu tinha 31 anos, e deveria ter sido presidente do Empoli por alguns meses em vez de Isso ficou por 30 anos Jogo com Salernitana? Não gosto de brincar de certa forma, não daremos nada a ninguém. Timeshare para Salerno? Alguém se perguntará sobre o problema: Normalmente as regras não mudam durante a corrida, mas os caminhos do Senhor são infinitos. O presidente do Real Madrid havia prometido que no caso da Premier League compraria a Mbappe, estamos falando de empresas endividadas. Na Itália existem clubes virtuosos como o Lazio e Napoli que jogam futebol com o dinheiro que vem, e Atalanta, Udinese e talvez até Empoli são os clubes virtuosos. O mercado no próximo ano.? Quando ganhei o Campeonato B, nos permitimos ir pelo caminho errado, errei em dê um exemplo a Donnarumma. Saímos da Série A com os aplausos dos torcedores do Inter. Erramos em vender Caputo. Ele me elogiou Spalletti, até o Sari me disse que ele era um crente. Espero que venha Um deles é treinar Nabo Para mim, terei mais um motivo para apoiar a Seleção dos Açores.

Salandin: “Foi assim que as negociações Mou-Roma correram. Giuntoli pode ir para a Juventus”

Stefano Salandin, da Tuttosport, falou sobre o programa esportivo de Punto Novo: “Roma Saree, as negociações pararam no domingo passado. Mendes e Thiago Pinto conduziram as negociações de Mourinho. Eu não ficaria surpreso com a capacidade da Roma de acompanhar de alguma forma o mercado de Wolverhampton e depois o crescimento. Um aspecto que deve ser destacado: Se há uma desconexão entre o espírito italiano e o espírito português do clube Giallorossi. Mo é melhor que Sari? Essa é a verdadeira questão. Eles são diferentes: Mourinho tem uma história diferente da de Sari. Os portugueses sempre conseguiram dar o seu melhor ao criar um grupo de guerreiros, é preciso saber se vai ter sucesso na capital da Juventus é preciso determinar: estarei alerta para a possibilidade de o Guntoli ter terminado aí. Em Napoli contam muito sobre a ascensão de Spalletti. Conte não dá sinais de que ainda está no Inter. Bioli não tem certeza se ficará sem o quarto lugar. Zerbi deve ir para o Shakhtar.