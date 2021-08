GF Vip 6, dois potenciais giffinis já próximos? A foto é suspeita

Uma das fotos retrata a ex-participante da Ilha da Tentação na companhia de uma garota, aparentemente Clarissa Haile Selassie: as duas deveriam ser concorrentes na nova versão do reality show apresentado por Signorini

Tommaso Eletti por Big Brother Vibe Já perto de Princesas da Etiópia? Nada oficial ainda, mas parece que ele vai pousar na casa mais espiã Participante anterior de Temptation Island 2021. Além disso, também se fala da entrada das três princesas etíopes Jessica, Lucrezia e Clarissa Haile Selassie. As irmãs, que são descendentes de Haile Selassie (o último imperador da Etiópia), devem participar do reality show que apresentam Alfonso Signorini como um único competidor.

E agora ele é Uma foto de Tommaso de pé na frente da câmera, Ao lado de uma garota que parece ser uma das três irmãs, Clarissa. Para dar a conhecer esta fotografia, Deianira Marzano, na sua próxima conta no Instagram. Influenciador maravilhas Por que Tommaso está com uma princesa, antes do começo GF VIP. “Eles já estão andando por aí, o que fazer em casa?” , É isso que Deanira pergunta.

Eletti participou da última edição da Ilha da Tentação, acompanhado pelo que agora é sua ex-namorada, Valentina Noli Augusti. Sua história, na realidade das tentações, chegou ao fim. A postura de Tommaso causou muita discussão, mas Signorini parece pronto para recebê-lo nesta nova experiência. Quanto às duas irmãs etíopes, Lucrezia e Clarissa são pouco conhecidas na telinha, enquanto Jéssica assistiu à segunda edição do Rekanza em Mtv.

Embora agora sejam oficiais Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, Que Já gerou alguma controvérsiaOs rumores persistem sobre toda a equipe da Sexta Edição. Nos últimos dias, algumas pistas lançadas pela conta oficial do Instagram do reality show, Asmaa Raffaella Vico e Solly Surg. Também se acredita que Manila Názaro está pronta para entrar na Casa Cinecittà.

Entretanto, parece que a sexta edição do GF Vip Começa com o pé errado. será Tensões entre Adriana Volpi e Sonia Bruganelli, comentadores. Agora só temos que esperar para ver o que será elenco sexta edição, que começará no horário nobre De segunda-feira 13 de setembro.