Nove dias de consultas em Tutti Matti para Colorno: o programa

Depois de um ano de dificuldades e prisões devido ao prolongamento da pandemia, mas com o desejo ardente de apresentar ao público o melhor do panorama europeu e de renovar a festa que há 14 anos reúne milhares de pessoas em torno da magia de o circo mundial, Totti Mate Beer Colorno, o festival internacional de circo contemporâneo, teatro, dança e música Ao ar livre, retoma e reforça a sua atividade, beneficiando da experiência complexa da edição 2020 e do relançamento de um rico exibição de espetáculos ao ar livre, entre os mais aguardados panorama nacional.

A direção artística e organizacional do Teatro Necessario, em acordo e em preciosa colaboração com o Município de Colorno e a Província de Parma e graças ao apoio essencial da Fundação Cariparma, da Região Emilia-Romagna e Mic – o Ministério da Cultura e a Fundação Novos Patronos – a Fundação Franco-Italiana que apóia a criatividade contemporânea, optou por continuar o caminho iniciado há um ano, Com o calendário que começará na quinta-feira 2 de setembro com a prévia de costume e continuará até domingo 12 de setembro com shows todos dia (pausa) apenas segunda 6 e terça 7).

São nove dias de espetáculos, com 14 companhias de todo o mundo, sendo 4 francesas (mediante pagamento), outros 9 grátis (mediante reserva) e 6 momentos de animação musical: Tutti Matti for Colorno 2021 também. seja uma festa alegre e uma grande experiência divertida para fãs de todas as idades. Este ano, o festival terá como foco o jardim do Palácio Ducal de Colorno. A Piazza Garibaldi e a Via Mazzini serão dedicadas ao mercado de artesanato regular, food trucks e ponto de informações / bilheteria.

Como acontece todos os anos, a entrada na festa é gratuita e consciente. Para acessar as ofertas gratuitas do Scene OFF, será necessário fazer a reserva online de 31/08 a 09/07 ou no mesmo dia no Info Point; Para as quatro ofertas internacionais pagas, a pré-venda está aberta online em www.tuttimattipercolorno.it e nos pontos de venda do circuito Vivaticket; A bilheteira está aberta em Colorno a partir do dia 30 de agosto, os horários e locais encontram-se na página da bilheteira onde também são afixados detalhadamente todas as formas de chegar ao festival e cada data específica.

De acordo com as regras de contenção da infecção COVID-19 estabelecidas pelo recente decreto do Primeiro-Ministro, a organização é obrigada a verificar as pistas verdes de quem chega aos espectáculos (posto de controlo na Piazza Garibaldi, com distribuição diária de pulseira).

Por outro lado, o acesso a todas as outras atividades do festival e à área de festa / arena do circo permanece gratuito, mas condicional e é necessária uma máscara (mesmo que seja ao ar livre). Além disso, para quem não possui Green Pass válido para acessar os shows, no primeiro final de semana (podendo repetir no segundo caso a experiência se mostre do interesse do público) na Piazza Garibaldi em Colorno, a organização forneceu uma parada para varreduras rápidas com um show gratuito por profissionais de saúde qualificados (sexta-feira das 16h30 às 21h30, sábado das 17h30 às 21h30 e domingo das 16h30 às 19h30).

o programa

Quarta-feira 09/01 – Lustello, Parque da Cidadela, Parma

21h00 The Cyborgs Live Show – Cuscinoni review / Cem Lira

Quinta-feira 02/09

Centro comercial Conad di Coloro, 18h00, Circo Pacco, 100% sucata

Piazzale Picelli – Parma, a partir das 20h30, ao vivo Alex Mori e Corrado Caruana

Sexta-feira 03/09 – Vários espaços, jardim do Palácio Kolorno

A partir das 17h30, La Dinamica del Controvento, episódio de música interativa de Teatro Necessario e Tutti Matti para Colorno – continuar sem reserva

17h30, Duo un Pie, Circo dos Marinheiros – 25 minutos

18.00, Road – Red One Dew (Argentina), de Pisa – 45 minutos

18h30, Circo Pacco, 100% Paccottiglia – 45 minutos

18h45, Faya (Chile, Portugal), Plum Vertical – 45 minutos

Raw 19.45, Circus Vogue (França), Sudde – 50 ‘- Pajamento

20h45, La Belle Teatro, Legami – 30 minutos

21h00, Duo un Pie, Circo dos marinheiros – 25 minutos

21h30, Soralino (França), caixa de entrada – 45 minutos – mediante taxa

22h00, La Belle Teatro, Legami – 30 minutos

22h15, Faya (Chile, Portugal), Plum Vertical – 45 minutos

23h15, Circo Baku, 100% Bacotelia – 45 minutos

23h15, ROD – Red One Duo (Argentina), ?? Di Pezza- 45 ‘

0h00, Bandakadabra e T-Bone, Ok, Boomer, Live – 90 minutos, entrada gratuita até o último lugar

Sábado 09/04

11h00, Portici del Grano, Parma – gastronômico em setembro, Circo Pacco, 100% Paccottiglia

Vários espaços, o jardim do Palácio de Kolorno

A partir das 17h30 La Dinamica del Controvento, show musical interativo de Teatro Necessario e Tutti Matti para Colorno – continuar sem reservas

17:30, La Belle Teatro, Magician for Entertainment – 30 minutos

18.00, Road – Red One Dew (Argentina), de Pisa – 45 minutos

18h30, Circo Pacco, 100% Paccottiglia – 45 minutos

18h45, Faya (Chile, Portugal), Plum Vertical – 45 minutos

Raw 19.45, Circus Vogue (França), Sudde – 50 ‘- Pajamento

20h45, Duo un Pie, Circo dos marinheiros – 25 minutos

21h, La Belle Teatro, mágico do entretenimento – 30 minutos

21h30, Soralino (França), caixa de entrada – 45 minutos – mediante taxa

22h00, Duo un Pie, Circo dos marinheiros – 25 minutos

22h15, Faya (Chile, Portugal), Plum Vertical – 45 minutos

23h15, Circo Baku, 100% Bacotelia – 45 minutos

23h15, ROD – Red One Duo (Argentina), ?? Di Pezza – 45 ‘

00h00, The Cyborgs live – 90 ‘, entrada gratuita enquanto durarem os assentos

Domingo 09/05 – Vários espaços, jardim do Palácio Kolorno

A partir das 16h30, La Dinamica del Controvento, episódio de música interativa de Teatro Necessario e Tutti Matti para Colorno – continua sem reserva

16h30, Duo un Pie, Circo dos Marinheiros – 25 minutos

17h00, Estrada – Red One Dew (Argentina), de Pisa – 45 minutos

17h15, La Belle Teatro, Mágico do Entretenimento – 45 minutos

17h45, Faya (Chile, Portugal), boom vertical – 45 minutos

18h45, ROD – Red One Duo (Argentina), ?? Di Pezza – 45 ‘

19h00, Duo un Pie, Circo dos marinheiros – 25 minutos

Raw 19.45, Circus Vogue (França), Sudde – 50 ‘- Pajamento

20h45, La Belle Teatro, Magician for Entertainment – 45 minutos

21h00, Soralino (França), caixa de entrada – 45 minutos – mediante taxa

21h45, Faya (Chile, Portugal), boom vertical – 45 minutos

22h15, Roberto Esposito, Piano Solo, transmissão ao vivo – 90 minutos, entrada gratuita enquanto durarem os assentos

Quarta-feira 09/08, 21h30

Jardim do Palais Colourneau, Petit Théâtre de Gestes (França), 8 anos ou mais, Petit Théâtre de Gestes – 60 minutos – Custo adicional

Piazza Mazzini, Montechiarugolo, Cirque Hirsute (França), Les Butors – 50 minutos – mediante pagamento

Quinta 09/09

21h30 Palais de Colorno, Bêtes de Foire (França), 8 anos ou mais, Petit Théâtre de Gestes – 60 minutos – Custo adicional

21h30 Piazza Mazzini, Monchiarogolo, Circus Hersut (França), Les Buteur – 50 minutos – exigível

21h Lostello, Citadel Park em Parma, Stefano Barigazzi Live – revisão de Cuscinoni / Cem Lira

Sexta-feira 09/10- Vários espaços, parque Reggia di Colorno

A partir das 18h30, La Dinamica del Controvento, episódio de música interativa de Teatro Necessario e Tutti Matti para Colorno – continua sem reserva

Raw 18.30, Torpeza Retamica (Argentina), Sand Rose – 40 minutos

19h30, ROD – Red One Duo (Argentina), de Pisa – 45 minutos.

20h15, na próxima semana, zona 52 – 35 min.

21h00, Dragão Branco, Etna – 25 minutos

21h30, Bêtes de Foire (França), a partir de 8 anos, Petit Théâtre de Gestes – 60 minutos – custo adicional

22h00, semana que vem, área de 52-35 minutos

22h30, Estrada – Red One Dew (Argentina), de Pisa – 45 minutos.

23h15 Dragão Branco, Etna – 25 minutos

Minério 23,15, Turbeza Retemeca (Argentina), Sand Rose – 40 ‘

00h00, Barigazzi Duo ao vivo – 90 ‘, entrada gratuita até o último lugar

Sábado 11- espaços diferentes Jardim do Palácio Colorno

A partir das 17h30, La Dinamica del Controvento, episódio de música interativa de Teatro Necessario e Tutti Matti para Colorno – continuar sem reserva

17h30, Circo Baku, 100% Bacotiglia – 45 minutos

18h15, na próxima semana, zona 52 – 35 min.

minério 19,00, turbeza retica (Argentina), rosa areia – 40 ‘

20h00, Circo Pacco, 100% Paccottiglia – 45 minutos

21h, Cirque Hirsute (França), Les Butors – 50 minutos – custo adicional

21h30, na próxima semana, área de 52-35 minutos.

22:00 Dragão Branco, Etna – 25 minutos

22h30, Bêtes de Foire (França), 8 anos ou mais, Petit Théâtre de Gestes – 60 minutos – custo adicional

Minério 23,00, Torpeza Retemeca (Argentina), Sand Rose – 40 ‘

23h30 White Dragon, Etna – 25 minutos

00.00, Camilla & I Bomboloni Alla Crema Transmissão ao vivo – 90 minutos, entrada gratuita até o último lugar

Langhirano, Festival de Presunto – ROD – Red One Duo (Argentina), ?? Di Pezza – 45 ‘

Domingo, 12 – diferentes espaços Jardim do Palácio Kolorno

A partir das 16h30, La Dinamica del Controvento, episódio de música interativa de Teatro Necessario e Tutti Matti para Colorno – continua sem reserva

16h30 Circo Pacco, 100% Paccottiglia – 45 minutos

17h00 da semana seguinte, zona 52-35 ‘

18h00 Cirque Hirsute (França), Les Butors – 50 minutos – Custo adicional

Raw 18.15 Turbeza Retemeca (Argentina), Sand Rose – 40 ‘

19h00 Circo Pacco, 100% Paccottiglia – 45 ‘

19h30 da semana seguinte, zona 52-35 ‘

20:30 White Dragon, Etna – 25 minutos

21h Bêtes de Foire (França), 8 anos ou mais, Petit Théâtre de Gestes – 60 minutos – custo adicional

Raw 21.15 Turbeza Retemeca (Argentina), Sand Rose – 40 ‘

22h00 Dragão Branco, Etna – 25 minutos

22h15 Transmissão ao vivo do Panda Cipriano – 90 minutos, entrada gratuita enquanto durarem os assentos

Langhirano, Festival de Presunto – ROD – Red One Duo (Argentina), Di Pezza, CREME & BRULÈ, Dance, Fire and Romance