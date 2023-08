Povia leva a esquerda à loucura

Joseph Bovea Ele completou 50 anos em novembro passado. Ele é pai de duas filhas, que agora são quase meninas, mas seus filhos estão na música, desde os dezoito anos, eles não pararam de “ir oh”. Em suma, com sua visão oposta, divisiva e muitas vezes mal interpretada, ele parece ser uma sombra aos olhos desses pequenos. Com a pureza de quem não desiste, apesar do ostracismo sofrido pelo “regime”. Olhando para sua agenda cheia de eventos musicais em todas as arenas da Itália, pensamos em duas coisas. E é certo que, por um lado, é bom não desistir e por outro, claro, há um público a seguir se os organizadores continuarem a chamá-lo muito. Afinal, Povia teve anos de sucessos, polêmicas e até vitórias. 1º nas paradas por 20 semanas e disco de ouro com Kids Make Oh em 2005, parte do álbum Evviva i pazzi. Depois Sanremo ganhou o grito de pomba queria ter bico, em 2006, até a aguda polêmica no campo social, que começou com Luca sendo gay em 2009 e não terminou até hoje, quando o esquecimento desceu apesar do rádio e da televisão. Nela, Pouvia continua cantando sem parar.

Povia, em primeiro lugar, como você está?

“Si tira a cantà…” (sorrisos).

Ele tem uma agenda lotada de shows, incluindo festivais de nhoque e arrostiscini. Conte-nos sobre o segredo da grande popularidade sem nenhuma promoção no rádio.

«Dunu … estou perto do povo, e também canto temas que ninguém canta. Talvez seja por isso que eles me apreciam e há uma demanda. As festas de rua são as mais difíceis, se você conquistar as pessoas lá, você pode fazer em qualquer lugar.”

Olha, eles dizem que você é um braço direito. Você gosta deste novo governo e opinião nascida de suas nomeações?

“Se cantar em defesa das crianças, dos trabalhadores, da liberdade, da constituição, contra as drogas e pelo bem nacional é ser de direita, tudo bem. Também admiro o governo de Meloni e a nova opinião.

Você acha que pode tentar novamente participar do Festival de Sanremo, que já venceu no último ano do governo de Berlusconi mais longo da história?

“Venho sonhando com isso e tentando há anos. Tenho um projeto importante dedicado às minhas adolescentes Emma e Amelia, mas é apenas um sonho. Sou um produtor independente e é difícil voltar.”

Você sente falta o suficiente? Como você reagiu ao desaparecimento dela?

“Sinto muito. Ele era um homem de negócios político muito inteligente, que tinha pontos fortes e fracos como todo mundo.”

Você já tentou entrar em contato diretamente com ele? Talvez por algum espaço no Mediaset…

“Eu o conheci em 2017 quando publiquei seu livro Ele foi o melhor Berlusconi. Ele me convidou para o Palazzo Grazioli e me elogiou. Trocamos algumas piadas rápidas sobre a Itália, o Milan e o doce golpe que tiveram em 2011. Não procuro locais a não ser que seja sobre música…”.

Ouça, mas, a propósito: em todos esses anos, você já foi convidado para ser jurado em algum show de talentos?

“Não, mas adoraria fazer se fosse música. Por outro lado, eles me perguntam em Isola e em GF com caches importantes, mas eu nunca iria lá”.

Você gosta de talento ou acha que é a superfície de uma das maiores decepções que o sistema nos oferece?

“O talento é uma forma como qualquer outra de se mostrar, cabe ao artista mostrar profundidade e continuidade.”

Mas ela ficou ofendida quando a chamaram de “teórica da conspiração”?

“Não, porque quando eu pergunto o quê, eles não respondem ou linkam perfis falsos do Povia. Muitas vezes até alguns repórteres caem nessa. Quando canto um assunto que me documenta, como alguém poderia pensar de outra forma? ».

Já pensou em entrar na política?

“Nunca, não sou apaixonado por … política partidária.”

Além disso, o que você acha que é uma prioridade para o nosso país?

“Ai, meu Deus… penso em controlar o sistema monetário.”

O pop é uma coisa perigosa ou é assunto de slogans um pouco assustadores?

“As duas coisas vêm. “Soberania do Pop Vou Escrever uma Canção Sobre Isso”.

Então entre Meneguzzi e J-Ax quem está certo?

“Ambos são iguais.”

para fechá-lo. Você é de direita, mas do seu jeito tem participado e cantado sobre temas como homossexualidade e bulimia. O que esse governo parece para você nessas questões?

«Em Lucca eu era gay, conto uma história, em minha irmã também, em temos que salvar a inocência, condeno a vergonhosa prática da barriga de aluguel. A realidade de Sanremo 2010 é sobre a vida após a morte. Não sei como pensa o governo, mas não há dúvida de que é mais tradicional.”

Uma coisa que você não esperaria, mas adoraria se acontecesse?

Bem, Sanremo depois de quase 15 anos.

Depois de todos os festivais, quais são seus planos?

«Não se preocupe… o meu lema é ‘viva agora’.