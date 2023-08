Gardaland 2023, a temporada começa com uma onda de alienígenas

Roma, 8 de agosto. (askanews) – Gardaland afirma-se como um destino popular para famílias que procuram uma experiência adequada para todos, mesmo para crianças, e a estância de lazer no Lago de Garda, que está equipada com três hotéis, exibe a temporada de 2023 da qual se reúne para muitos estrangeiros, em relação ao ano passado; São 30% das entradas e 48% dos hóspedes das estruturas hoteleiras.

“A Alemanha mantém a sua prioridade como país” apaixonado por Gardaland “em termos de presença no parque – afirma a directora-geral Sabrina Di Carvalho – em segundo lugar estão os austríacos e depois os suíços, seguidos de alguns países da Europa de Leste como a Eslovénia e Croácia.”

O parque já no verão passado atingiu níveis pré-pandêmicos e, mesmo que seja muito cedo para fazer uma avaliação abrangente da temporada, a administração está muito otimista: “É impossível fazer previsões sobre a frequência no parque em agosto – mesmo que incentivemos a reserva – mas a tendência é positiva, a taxa de ocupação para agosto é de 98%, e não é só: os hóspedes deste ano reservam com antecedência e ficam mais tempo do que no ano passado”, observa Di Carvalho.

Crescem os grupos de jovens e as famílias com crianças até aos 12 anos, traduzindo-se numa oferta para todas as idades. Neste verão, o parque também estende sua abertura até as 23h com Gardaland Night Is Magic para atrações em ambiente noturno. No seu 20º aniversário, a Fuga da Atlantide apresenta um espetáculo de luzes, Neptune Night Show, com ritmo de água, luzes LED e efeitos de fogo. No total, são mais de 40 atrações divididas por macroáreas; Destacam-se o parque aquático Legoland e o aquário Sea Life, lar de mais de 5.000 criaturas marinhas. Entre outras novidades estão o show de tecnologia Nautilus ao vivo, uma Milão moderna para os fãs de Lego e a aventura Jumanji – O Labirinto. As montanhas-russas são sempre muito populares, “adrenalina” a uma velocidade de 100 km / h com vista para o Lago de Garda de cima. E no sábado, dia 9 de setembro, a festa de fim de verão do Stars Night vai reunir convidados bacanas, luzes, música e efeitos especiais.