Amazon, notícias bobas: anunciando outro dia dedicado ao Prime Day | Haverá ofertas impossíveis de obter durante o ano

A Amazon decidiu dar um passo que impressionou todos os seus clientes. Após o sucesso do Prime Day, ele revelou a intenção de repetir a mesma experiência e benefícios por mais dois dias.

Este evento emocionante permitirá que os membros Prime aproveitem grandes descontos em produtos de todas as marcas, como Miele, Samsung, Oral-B, iRobot, GHD e muitos mais. Aqui estão todos os detalhes para o tão esperado evento de outono.

Os dois novos dias de descontos ocorrerão em Outubro em 15 países diferentes, confirmando o alcance e a influência global da Amazon. Os países participantes incluem: Áustria, Canadá, China, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.

o dias de pico É um evento muito aguardado, pois permite que você aproveite ao máximo o plano Amazon Prime, Dando a você acesso a ofertas inigualáveis ​​em uma ampla gama de produtos Para eletrônicos, moda, utensílios domésticos e muito mais.

Esses dois dias são a oportunidade perfeita para os clientes comprarem itens da lista de desejos a preços muitas vezes imbatíveis ao longo do ano. Infelizmente, não há informações exatas sobre os dias, mas com certeza Descontos duram 48 horas.

Quais são os benefícios do amazon prime

Os membros Prime também desfrutam de vantagens adicionais além de ofertas incríveis. Um dos benefícios mais famosos e óbvios de ser um membro Primeiramente ele é oFrete rápido e grátis. Com este tipo de envio, os pedidos também podem ser retirados no mesmo dia, permitindo uma experiência de compra perfeita de acordo com o estilo de vida agitado de hoje.

preço para 49,99 euros Todos os anos, porém, não termina aí, de fato, os membros também têm acesso a Chefe dos vídeosa plataforma de streaming da Amazon que abriga uma enorme biblioteca de filmes, séries de TV e conteúdo original, agregando valor de entretenimento à assinatura.

Outros benefícios disponíveis para assinantes são:

música amazônica, Com mais de 100 milhões de músicas sem comerciais;

Com mais de 100 milhões de músicas sem comerciais; primeiras leituras que dá acesso a centenas de e-books;

que dá acesso a centenas de e-books; Amazon Pictures -Espaço ilimitado para selfies;

-Espaço ilimitado para selfies; alunos principais o que facilita o custo de assinatura do serviço;

o que facilita o custo de assinatura do serviço; Experimente primeiro, pague depoisque é um programa exclusivo Prime onde os clientes podem experimentar um produto por 7 dias antes de comprá-lo via débito direto.