“É por isso que não estou com vontade de responder.”

Chegou na vila da décima edição Ilha da Tentação Com 5 anos de relacionamento, 4 dos quais são coabitação, Pérola Vatero E Mirko Brunetti Eles decidem se separar após um confronto acirrado. A decisão de terminar o romance já estava em jogo durante as várias passagens de Benitos. De fato, o jovem empresário de Rieti mostrou-se mais próximo de sua tentação Greta Rossetti. Por outro lado, a jovem de Salerno, de 25 anos, expressou toda a sua perplexidade e dúvidas desde as primeiras horas da transmissão.

Ainda hoje, espelho Cada vez mais apaixonado Greta. Os dois também fizeram tatuagens de casal que geraram polêmica nas redes sociais. lá vatero Ela estava namorando o ex dela Igor Ziti.

PérolaAo lado Frances Sorrentinoé um dos ex-protagonistas de Ilha da Tentação Mais popular e seguido no Instagram. São muitos os fãs que começaram a pedir para a menina abrir uma caixa de perguntas para interagir com seus seguidores.

há algumas horas atrás, Pérola Ele explicou com alguns vídeos por que ainda não queria responder às perguntas deles:

Boa tarde, como vai? Acabei de chegar em casa. Estou um pouco cansado, dá para perceber pelo meu olhar entre o trabalho e a organização da minha vida. Como vocês bem sabem não foi fácil, continua difícil. Eu queria te dizer algumas coisas esta noite. O mais importante é que eu queria muito agradecer a todos vocês pelas muitas mensagens super positivas que vocês estão me mandando. Acredite, pode parecer pouco para você, mas eles realmente me dão muita força para enfrentar os dias, o trabalho e tudo. Estou tentando ler todos vocês. De vez em quando, à noite, deito-me um pouco, tento ler as cartas, mas precisamente porque me beneficiam, digo-vos de coração.

Outra coisa importante que eu queria responder é que você está me perguntando “perl ask boxes perguntas”. Tenho que ser sincero, no momento não estou com vontade. Pois certamente acredito que ao responder deve-se expressar a verdade do que se acredita e no momento não tenho vontade de me expor. No entanto, vejo que já estou passando por um período bastante complicado. Então, mesmo entre as coisas para fazer, aqui estão um pouco de tudo. Não estou com vontade de fazer isso. E mais uma coisa, juro e prometo que vou tentar fazer umas verificações adequadas nas minhas roupas, talvez neste fim de semana eu diga como vou me vestir. Aí está, eu prometo. E a outra coisinha em que penso um pouco. Beijo.