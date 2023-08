“Eu sou um traidor? De que plataforma. Agora estou com medo do trabalho.”

“Foi tudo uma farsa. Ele fez papel de bobo, não eu.” os convidados que deveriam comparecer à festa de noivado em vista do casamento marcado para o outono. Com o vídeo que se tornou viral em questão de horas. Agora todo mundo está falando sobre isso. Ele Massimo vai correr, um conhecido financista e banqueiro próximo a Carlo de Benedetti. ela é Cristina SemandiEla tem quarenta anos, uma mulher tão bonita quanto sua carreira, em conluio com o ex-prefeito de Appendino que rapidamente se mudou para o Tribunal de Damilano, candidato municipal escolhido por Salvini e depois derrotado nas eleições. Ele queria bater nela e deixá-la na frente de todos porque foi traído. “Vá para Mykonos com seu advogado, está tudo pago de qualquer maneira, já que você gosta tanto, vou deixá-lo livre…».

Cristina Simandé e seu casamento fracassado com Massimo Segre em Turim: “Foi uma farsa. traições? Pense em como ele se comporta.

A vingança veio à tona quando o vídeo começou a ser exibido. Com a lista de supostos amantes de Segre: um empresário e uma advogada, antes de tudo. Com fotos deles juntos exibidos em uma tela gigante. Mas aqui a história não vai acabar nesse jogo, e ontem resolvi apresentar a minha versão dos fatos. Ela fez isso para manter sua mulher calma e autoconfiante como sempre. Porque ela está pronta para seguir em frente. “Não descarto processá-lo”, diz. Ele não pretende agradar a quem deliberadamente quis espancá-la: na noite do dia da separação, 27 de julho passado, era o aniversário dela. Depois daquela noite, o casal se divorciou. Nunca mais fique nesta casa. As relações de trabalho ainda estão sendo apuradas. Entre suas muitas atribuições, Segre também é o chefe Fundação de Pesquisa Moulinette Onlus, uma organização de saúde sem fins lucrativos que nasceu por insistência de sua mãe, que foi sua primeira presidente. Até a agora ex-namorada Simandi tem um papel na organização sem fins lucrativos, atuando como diretora e secretária geral. Um papel que ele espera manter.

Como ele está agora?

“Nos dias que se seguiram à festa, não dormi. Agora eu finalmente descanso bem. Na hora foi um choque porque obviamente eu não esperava nada. Agora estou em recuperação e começando a ver as coisas como elas realmente são. Enquanto isso, muitas coisas imprecisas foram ditas.

Por exemplo?

«Falou-se de 150 convidados quando havia 45 sim e não 45 pessoas, mais quase todos os meus amigos. Eu realmente não entendo porque ele decidiu fazer algo assim. Tal gesto não me parece dele. Obviamente, tudo foi organizado, mas também deve ter havido alguém por trás disso que escolheu manipulá-lo. E eu sinto muito por isso.”

O que ele fará sobre sua viagem à Grécia?

Já fizemos as malas. Tudo estava pronto. Claro que não iria com mais ninguém. Ele pode dizer ou pensar o que quiser. Agora já estou de férias. Para Mykonos, farei um balanço do que fazer. Mas repito, se eu for lá, farei isso sozinho.

Quais são as acusações feitas contra você?

“Mas eles são todos fantasmas. Se realmente queremos falar sobre traições, Massimo deve pensar no que ele fez ao longo do tempo. Você não pode simplesmente apontar o dedo.”

As pessoas na internet estão divididas, e há quem a defenda e quem a defenda…

“Minha consciência está tranquila. Como eu disse, comecei a olhar as coisas com o devido distanciamento. Certamente nenhum homem ou parceiro deve me dar minha liberdade: é meu direito inalienável como pessoa e como mulher. Ele queria sua vingança em seu do seu jeito, acreditando que ele estava certo, mas a verdade vai aparecer. Eu também espero.” Para todas as pessoas que foram colocadas no meio sem culpa própria, eu realmente gostaria de deixar tudo claro: Para mim chega.

Vocês não tiveram notícias um do outro desde aquela noite?

“Não, não coloquei os pés na casa desde então. Trabalhando juntos, teremos que descobrir como fazer isso.”

Na ocasião do vídeo, ela renovou o apreço pelo seu trabalho…

“Não posso perder meu emprego. Espero que a cooperação profissional continue acima de tudo. Veremos o que acontece mais tarde, depois das férias, quando toda essa bagunça acabar.”

Você tem algum ressentimento em relação a ele? Como você se sentiu na hora do anúncio?

“Na hora, pensei comigo mesmo: ‘Ele é louco? Uma piada?’ . Mas não tenho certeza se o conselho dele fez um favor a ele.