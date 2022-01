Loretta Goggi, il gravissimo lutto la sconvolge: “Si è Spendo tutto”

Loretta Goggi é uma delle icone del mondo dello spettacolo italiano: bravissima a far sorridere, tristemente ha subito un grave lutto

Passano gli anni, ma Loretta Goggi rimane una dei pilastri portanti della televisione italiana. Cantante, attrice, conduttrice, imitatrice e comic: al suo arco a una series di frecce che la rendono un’artista completa. Ma dietro il suo sorriso e le battute con cui fa sorridere gli italiano c’è una terribile sofferenza.

Nonostante la sua carriera stellare, Loretta Goggi nel corso della sua vita ha sopportato dei terribili dolori. Primo tra tutti, forse, la perdita del marito: il ballerino Gianni Brezza, con cui ha condiviso ben 32 anni di vita. Eu devido a erano conhecimento verso la fine degli anni Settanta e si sono amati por quase trent’anni prima de decidir de sposarsi nel 2008 e il loro é stato un matrimonio felice durato até alla dipartida de lui, avvenuta perita nel 2011. profundamente dolorosa por la giudice di Conto e Quale Showo programa de Rai 1 condomínio de Carlo Conti.

Il triste racconto del dolore di Loretta Goggi

La grande mattatrice tempo fa era andata ospite da Mara Venier a Domenica em, o programa de Rai 1 che da tantissimi anni acompanha i pomeriggi degli italiano nell’ultimo giorno della settimana. Em quell’occasione Loretta Goggi tem parlato do seu grande amor com Gianni Brezza. Partendo-se de seu sono conhecimento fino e chegando ao Dolore provado ao momento de sua perdição. Dopo una vita insieme, ritrovarsi senza l’amore della propria vita non deve essere per nulla facile.

Loretta Goggi si è raccontata a cuore aperto: “Trentadue anni insieme non son uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha acompanhado até all’ultimo. É um incontro fulminante. Da quando non c’è più va tutto avanti, a volte con fatica qualche volta con grande soddisfazione, ma questo rapporto con lui ce l’ho ancora adesso. Il suo profumo ce l’ho ancora. Le parole dell’artista così poliedrica dimostrano come nemmeno la morte possa spezzare un legame così profondo, nato da un sentimento vero e coltivato per molto tempo.

In un’altra entrevista, rilasciata per il settimanale Gente, Loretta Goggi tem contatado altri deettagli sul dolore che l’ha invasa alla perdita del suo compagno di vita e marito. “Quando ho perso Gianni, tutto si èspendo“; i giorni andavano avanti in modo passivo, senza alcuna luce. “Sono stata malissimo sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Sebbene il dolore per la perdita sia certamente ancora present, col tempo sembra essere andata meglio e piano piano Loretta Goggi è tornata a vivere.