“Em parte..” Pomba lo riodremo

Il leggendario interprete di tanti evergreen dice addio a tutto e saluta i fan. Gianni Morandi si prepara a partir e lo fa salutando sui social com grande emoção.

Il grande cantante romagno si prepara um addio quanto necessário. Gianni Morandi non può fare altrimenti, e deve salutare i tanti fan che in questi anni non hanno mai spesso di supportarlo.

Artista leggendario, uma portadora iniciada e appena 16 anni negli anni Sessanta, l’artista é uma delle colonne portanti della mosica italiana, autor de alcuni evergreen indimenticabili e tuttora passati in radio ogni due per tre. Impossibile non conoscere almeno una strofa di un suo pezzo.

Famoso per essere stato, sempre nello stesso periodo, uno dei maggiori interpreti dei cosiddetti “musicarelli”, il corrispettivo dei film musicali de Elvis Presley olteoceano, alla fine dei “Sixties” si è avvicinato in qualche modo alla musica di protesta, decidindo por incidentes C’era un ragazzo nel 1966, com arranjo do grande Ennio Morricone.

Poi, nei Settanta, um sorta di declino, anche se não definitivo, felizmente, visto que o decennio sucessivo lo vede tornar-se protagonista grazie a fiction e pezzi nuovi di zecca. Seguono due edizioni vem apresentador do Festival de Sanremo e date da tutto esaurito.

Gianni Morandi torna-se sul luogo del “delitto”. Vem Andre?

Ora, dopo più di sessant’anni di onorata carriera, il cantante è pronto a tornar a pomba ha avuto um sucesso straordinario e che ha visto e conhecido como apresentador. Tra pochi giorni, infatti, Gianni tornerà all’Ariston.

“Em parte” è la didaia scelta a contorno della foto publicataa no Instagram da Morre, che app está determinado e al settimo cielo abbracciato all’adorata moglie Anna. O artista parteciperà alla 72ma edição do Festival com o brano Apri tutte le porte.

I fan non si sono lasciati sfuggire l’occasione di commentarlo e hanno lasciato parecchi messaggi in bacheca: “👏👏👏👏👏 il meglio deve ancora venire 😜❤️in bocca al lupo!”.