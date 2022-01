Ferrari e o teste de Fiorano

Un vero e proprio dispetto che dimostra una volta di mais come il 222 per via dellintroduzione del nuovo Regolment tecnico potrebbe’ to cambiare i valuei di forza nel mondo della Formula 1. Ne giorni scorsi la Ferrari è scesa em pista a Fiorano con i piloti ufficiali (Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. ) e con il collaudatore Robert Schwarzman por un teste che sulla carta doveva consentire ai piloti di riprendere confidenza con la pista dopo la pausa invernal, e em attesa che tra poco meno di un mese prenda il via la prima session di test precampionato (definita pre-season session), in programma a Barcelona dal 23 al 25 Febbraio prossimi. Um teste vem tanto que o esquadrão é solite efetuou neste settimane, mas ele é balzado agli onori della cronaca sportiva para la volontà della scuderia di Maranello di Effettuare questa tre giorni di test com la SF21 feito doi passata post vers protesta di due squadre) della SF71-H de 2018 .

Per poter capire meglio la vicenda, é giusto fare un passo indietro di qualche settimana e tornare all’ultima riunione della Comitê Consultivo Esportivo, che aveva visto l’accordo unanime tra le squadre per utilizzare nei test a porte chiuse da effettuare in this settimane un monoposto del 2021. Se vero che fino allo scorso anno in this posti poteva essere usata di cc una due con l’avvento della rivoluzione regolamentare che scatterà a partir da quest’anno com il ritorno delle wing-car e com monoposto dalle fattezze e caracteristiche nettamente diversos da quelle usate até o monine della stagione uma delle stagione um cortob ousar delle scarse indicazioni techniche in view della nova stagione. Da qui, quindi, la decisione pré all’unanimità da parte di tutte le squadre di usee in this test a porte chiuse le monoposto dello scorso anno. La prima ad profittarne era estado la Haas, a cui sarebbe seguita per l’appunto la Ferrari, reportando em pista sul circuito di Fiorano la SF21.

Se nel caso della Haas não c’è stata alcuna protesta, uma volta oficializa a intenção della Ferrari di effettuare il test con la SF21, srebbero chegar le proteste di ben due squadre (si sussurra siano Aston Martin e Red Bull), le quali avrebbero chiesto alla Federazione (che non aveva ancora ratificato per iscritto la modifica regolamentare aprovata dalle squadre in merito alle monoposto da usee merit nei test a porte chiariusementi à posi) dei meno di poter scendere in pista con la monoposto 2021.

Lá Ferrari si é vista assim costretta a rinunciar al test con la SF21, schierando (venha detto) la SF71-H de 2018, utilizado por Robert Schwartzman nelle giornate di Mercoledì 26 e Venerdì 28 Gennaio, e dal duo Leclerc-Sainz Nella Giornata di Giovedì 27 Gennaio.

Um vero e proprio dispetto, quello control la Ferrari, che fa capire quanto (em um momento em que Red Bull nao ha superato il crash test anterior ao sulla nuova RB18, e Mercedes quello laterale sulla nuova W13, nao ottenendo entrarbe l’omologazione della Federazione , ottenuta dalla Rossa già lo scorso Dicembre) la Rossa faccia davvero paura ai rivali.

Una ipotesi che in this ore sta prendendo piede è che alla base della protesta che ha impedito alla Ferrari di svolgere il test a Fiorano con la SF21 ci sia stata la paura che la Rossa potsse raccogliere dei dati da ti da utilizzare per la unidade de energia 2022 (que dovrà essere omologata a inizio stagione e congelata fine al term della stagione 2025), che avrà nel system ibrido aggiornato introduzido na ocasião do Gp di Russia a fine settembre com Leclerc (e nella gara Turchio success conivaro in z) ponto de força.

La conferma, questa, che in Formula 1 nulla si fa per caso e che la Ferrari (reduce da due stagioni un po’ sottotono) viene chiaramente vista como um pericolo dalle altre squadre, consapevoli del fatto che il non lottare per il titolo mondiale la scorsa stagione potrebbe avere decididamente avvantagria di quaì la quaì la potre totalità delle proprie forze per la monoposto 2022 (progetto 674). Se lo sarà o meno, saranno solo il tempo e la pista a dirlo.