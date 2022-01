Lágrimas e uma noite agitada no GF Vip

Uma semana depois de terminar com o namorado Manuel Portozo, Lulu Selassie desaba em GF Vip: lágrimas e uma noite agitada para ela.

Exatamente uma semana após a despedida Manuel Portozzo Quem teve que desistir irmão mais velho vip para proteger sua saúde, Lulu Selassie desabou. Nos últimos dias, a namorada de Manuel mostrou o que há de mais forte em si mesma, exibindo sorrisos e depois se deixando chorar debaixo das cobertas ou sozinha no banheiro. Ontem, porém, ela não se conteve, sozinha no quarto, enquanto escrevia um Carta a Manoel, Lulu se permitiu ir pranto.

Enquanto o resto da casa aproveitava a noite de domingo, Lulu, sozinha no quarto, começou a delinear seus pensamentos para Manuel em uma folha de papel em branco. Talvez ele possa entregar uma carta lá para Janmaria Antinolfi Ela está saindo de casa esta noite para levá-lo até Manuel. Então ele chegou Mirjana Trevisan e Geocas Casella, Lulu ficou chateada com a falta de Manuel.

Lolli Selassie chora por Manuel Portuzzo: “Sem ele me sinto muito só”

Depois de tentar esconder o quanto ela sente sua falta Manuel PortozzoE Lulu Selassie, com Miriana Trevisan e Giucas Casella que Manuel pede para cuidar dela, se separa. “Manuel é uma pessoa única. Sem ele me sinto muito só aqui”, Lulu explicou que em um momento de desespero, ela gostaria de abraçar sua amiga Sophie Codegoni, que prometeu ajudá-la a distraí-la para que ela não pensasse na ausência de Manuel.

escassez, escassez, falta Manuel Portuzzo, que chorou com Veríssimo, fala sobre sua história de amorQuanto a Lulu, ele é forte o suficiente para escrever seu nome no pulso. Além disso, ela dorme todas as noites vestindo o moletom que Manuel deixou para ela, borrifando seu perfume para fazê-lo se sentir mais perto. Para Selassie, até a noite foi agitada, disse Mirjana, que dormiu com ela para não deixá-la sozinha.

mirjana Assim, ele conta os detalhes da noite turbulenta de Lulu para seu novo rival, Gianluca, que lhe revela os detalhes do amor de Fred. “Ela estava chateada esta noite, ela é forte, mas sente falta de Manuel. Você vê esta pista? Vê-la andar sozinha sem ele é muito estranho para mim. Eu só vi tanto amor com minha avó e meu avô“Feliz Trevisan.