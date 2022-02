Seconda stagione conferemata for Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone

Buona la prima, si prepara il bis. Então, eu sei que eu sei que os episódios são a estreia do duo cómico siciliano mais famoso do mundo Stivale no mundo da série de TV (già strepitosi al cinema) é um grande sucesso. Hanno talmente espaçado che Netflix oficializou a segunda fase.

Incastrar, questo il titolo della serie televisiva italiana del 2022 scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Che raccontano le disavventure di Valentino e Salvatore, devido sfortunati tecnici TV che si ritrovano para caso sulla scena di un deltto.

Il loro maldestro piano, però, va a farsi benedire: alcuni predicatori cristiani scambiano Valentino per il padrone di casa, la stessa vittima si scopre essere l’amante della moglie di Salvo, oltre che essencialmente recente mafios. Venha se não bastasse Valentino comincia a frequentare Agata, sua vecchia compagnia di scuola ma anche questore, la stessa a cui Gambino (la vittima) si era rivolta per patteggiare il pentimento. Insomma un intriga pazzesco all’insegna di satira e comicità.

Squadra che vince non si cambia

Incastrar, anunciado lo scorso 23 april and girato interamente in Sicilia, está disponível no novo ano e no 27 può que foi visto em 190 paesi del mondo, doppiata in inglês, francese, tedesco, polacco, portoghese, spagnolo gre perfino. Numeri (tre settimane nella top 10 italiana) e crítica hanno promosso la serie TV a pieni voti, così Ficarra e Picone possono servire il bis.

“Ciao da Ficarra e Picone. Ci siamo fatti crescere i baffi por esta ocasião, la notizia è che Incastrati avrà una seconda stagione“. Dalle parole del dinamico duo isolano in un video urbi et orbi all’annuncio di Netflix, il passo è stato breve.

Incastrar tornerà sulla piattaforma californiana di Vale Scotts operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri conteuti d’intrattenimento a pagamento. Nel segno della continuità e del motto calcistico che “squadra che vince non si cambia“.

Ficarra e Picone, dunque, sempre autori, registro e attori por Vagabundo Limitado (uma socialtà palermitana il cui responsabile é proprio Nicola Picone). La seconda stagione manterrà la stessa squadra di scrittura della prima: oltre a Ficarra e Picone, ci saranno sempre Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Madalena Ravagli. Confere o elenco principal: torneranno Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, mais conhecido como “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sérgio Friscia (Sérgio).

Le riprese di Incastrati 2 dovrebbero começará na primavera no modo de chegar ao “bouquet” Netflix para o estado, quando você não seguirá a nova desventura da coppia d’assi del crime comedy no celular, tablet, laptop e TV.