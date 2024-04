Fedez mostra aos fãs seu novo palácio no coração de Milão. Depois o anúncio: “Vou sair sozinho com as crianças para Miami” – vídeo

Ano Novo Vida Nova. Fedez e Chiara Ferrani não estão mais juntos: oficialmente desde a segunda quinzena de fevereiro, e na realidade talvez algum tempo antes disso. O certo é que foi o rapper milanês quem fez as malas e saiu da casa recém-reformada onde os dois moravam com os queridos filhos Leon e Vittoria. Destino? Primeiro, um apartamento alugado via Airbnb: o próprio Fedez mostrou aos seus seguidores na semana passada. Apenas uma solução temporária. Pois nas últimas horas o rapper entrou em sua nova “mansão” como pai separado. Ele disse ao jornal semanal: Um apartamento de 400 metros quadrados com vista para a Praça Castello, no coração de Milão hojeTambém está claramente completo com quartos e todas as comodidades para as crianças. “Estou verdadeiramente feliz e satisfeito com esta nova vida em que acolho e vivo o verdadeiro e único amor da minha vida: Leo e Vittoria”, disse Fedez. Ele mostrou aos seus seguidores as primeiras fotos do apartamento na noite de segunda-feira de Páscoa. “Bem, ainda está um pouco vazio, mas mais ou menos…” Fedez comenta, arriscando-se a desaparecer enquanto enquadra os grandes corredores da nova casa. A mobília ainda está em processo de construção: um sofá grande, um abajur e uma mesa de centro de vidro. Ainda há muitas vagas para preencher. Mas é claro que Fedez já colocou em ordem os móveis e pertences retirados da casa que dividia com Chiara Ferragni. Entre aquelas às quais já reservou um lugar especial estão as suas máquinas de pinball para momentos de “fuga”. A última tacada para os torcedores, feita por Videz do novo banheiro. Deixando de lado as tatuagens e os abdominais esculpidos, ele faz outro anúncio: está se preparando para partir para Miami com seus dois filhos. “Finalmente, mal pude esperar”, escreve ele com o coração vermelho. Estas serão minhas primeiras férias como pai separado de Leon e Vitória. Que quando retornarem terão uma segunda casa pronta para recebê-los.

