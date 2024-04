“Jurei castidade para não perder minha filha.” Revelação Simona Tagli

Apaga as luzes Grande irmão As estrelas do reality show passaram pelo Verissimo Studios para falar sobre sua experiência. Simona Tagli também é a heroína do episódio de domingo. A showgirl entrou no GF no meio do programa, no início de fevereiro, mas em casa conseguiu formar relacionamentos importantes e acima de tudo voltar ao coração dos telespectadores. Durante anos, na verdade, Simona retrucou Não apareceu na TV. Uma escolha ditada pelas necessidades da família, e Tagle decidiu priorizar os melhores interesses da filha: “Eu arrisquei perdê-la.”.

No passado, Simona Tagli esteve ligada a Francesco Ambrosoli, com quem teve uma filha Garota Geórgia. Quando o amor entre a dançarina e seu companheiro acabou, Simona Tagli se viu tendo que travar uma batalha judicial muito difícil pela custódia da menina: “Arrisquei perder a custódia da minha filha devido a um sistema acusatório um tanto inescrupuloso e a um preconceito jurídico: como artista. Então eu fui interrogado Competências parentais; Então, eu imediatamente estabeleci limites muito específicos para minha vida“.

A showgirl decidiu parar de aparecer na televisão na tentativa de manter a filha com ela, mas não só. “Parei de trabalhar e jurei Castidade. “Não tenho mais nenhum outro parceiro depois que o relacionamento com o pai da minha filha terminou.”– disse Simona Tagli no estúdio de Silvia Tuvanen enquanto falava sobre seus anos de abstinência. Experiência de reality shows ilha famosa, Em 2006, esta foi a última aparição pública de Simona antes do esquecimento televisivo e mesmo em privado, as revistas de fofoca não conseguiam mais encontrar nada sobre ela. o tribunal Ele concordou com ela e hoje ela voltou a viver sua vida publicamente, de volta ao Big Brother na TV. “Agora ela tem 18 anos, está bem, está muito feliz“, continuou Simona Tagli enquanto apresentava A muito certo.

Simona Tagli também falou sobre Chastity e seus últimos dez anos na Câmara dos Deputados, revelando mais detalhes sobre sua escolha: “ Ela foi absolvida há dez anos por causa de seu voto Senhora Lourdes E entrar no Big Brother sem descartar a possibilidade de encontrar um novo amor…” Ele disse em fevereiro passado explicando : “Honrar esta aliança me trouxe a serenidade que desejava. Paz. Paz na família e na vida em geral.”



Mas hoje parece que há um novo futuro para ela.