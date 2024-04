A cidade é na verdade um local. Narração do filme Fátima

Rai 1 mostra o filme Fátima Na noite de 31 de março. Esta obra cinematográfica é dirigida por: Marco PontecorvoFornece um relato dos fatos associados a uma das mais famosas aparições marianas da história do Cristianismo. O filme traça o curso dos acontecimentos relacionados com a aparição da Virgem Maria ocorrida em Fátima em 1917. Analisemos mais profundamente o acontecimento Narrativa cinematográfica Ei Site de fotografia Desta produção.

Narração do filme Fátima

O professor Nicholls visita um mosteiro em Coimbra, Portugal, para conhecer uma freira idosa, Irmã LúciaUma figura importante nos eventos de aparições marianas do início do século XX. Apesar das dúvidas, o Professor espera, com a ajuda de Lúcia, desvendar os segredos do que lhe aconteceu. Multidões encantadas No mundo todo.

Irmã Lúcia revela que quando era criança, um anjo apareceu-lhe perto de uma gruta perto de sua casa e mostrou-lha campo de batalha Durante a Primeira Guerra Mundial Nesta visão vê também o seu irmão Manuel, o soldado que foi ferido numa explosão.

Lúcia e os seus primos Jacinta e Francisco apareceram novamente a Nossa Senhora, que se apresentou como Nossa Senhora do Rosário. A Virgem Maria pede às crianças que intercedam por ela Acabar com a guerra.

Além disso, Maryam afirma que aparecerá para eles todos os meses durante seis meses no mesmo local. Apesar do silêncio atordoante que os rodeia, a notícia espalha-se e chegam a Fátima muitos peregrinos vindos de todo o Portugal.

O prefeito de Fátima prende Lúcia e seus primos na esperança de declará-los loucos. Ele foi convocado Especialista para examiná-losMas ele não sofre de nenhuma doença mental.

Local de filmagem do filme Fátima

O produtor cinematográfico afirmou que para contar a história de Lúcia e dos seus primos era também necessário contextualizar a situação histórica europeia, especialmente tendo em conta o ambiente anticatólico que prevalecia na Península Ibérica na altura.

o Configurações do filme Começou em 2017, durante a celebração do centenário de Fátima. Alguns clipes dessa filmagem foram incluídos no final do filme. A maior parte das filmagens ocorreu em 2018 e foi concluída Totalmente em Portugalque inclui localidades como Fátima, Coimbra, Tabada de Mafra, Sesimbra, Tomar e Cidade Deli.