Aqui está o elenco que tirará Chiara Ferragni do período mais sombrio de sua carreira

Depois de uma curta caminhada no Parco Sempione com os filhos e a mãe Marina Di Guardo, Chiara Ferragni passou o Natal em sua super cobertura de dois andares no bairro Citylife de Milão. Mas, enquanto isso, ele está trabalhando para resolver a maior crise empresarial que enfrentou em sua carreira. Ou pelo menos, explique impressãoO trabalho é realizado por seus colaboradores que formaram uma equipe com dois escritórios de advocacia. O primeiro citado pelo jornal de Turim é o caso de Gianni Origoni, que deve tratar dos aspectos jurídicos, institucionais e civis do caso Panduro Palocco. Já para a parte penal, o caso será transferido para Marcelo Pana. O elo entre as duas entidades é a agência de comunicação e reputação web, liderada pelo fundador e CEO Oro Palomba. La Stampa confirma que ainda faltam assinaturas nos contratos, mas demora algumas horas. O objetivo comum das três empresas não é apenas travar a perda de seguidores influenciadores: 100.000 em menos de uma semana, mas sobretudo salvar contratos com marcas internacionais e italianas. Principalmente depois da despedida de Savelo, que cortou todas as formas de cooperação com o empreendedor digital.

