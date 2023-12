Anúncio do Idealista 2023, casas, depoimentos, anúncios, campeões

O novo programa é transmitido nas principais redes públicas Local perfeito. Os heróis são Dario Leone, Camilla Pistorello, Enrico Cimolay. O anúncio foi escrito e dirigido Gibo e Lori com Alessio Loriaproduzido por Grande mãe.

Anúncio Idealista, mostrar comercial

ideal É um portal imobiliário fundado em 2000. Está entre os sites mais visitados em Itália e Portugal e é líder de mercado em Espanha. Ao longo dos anos ele conseguiu fazer exatamente isso Crie um espaço significativo para você dentro mercado imobiliáriocom mais de um milhão de listagens online, para ajudar os vendedores a vender suas casas e os compradores a encontrar a casa perfeita para comprar ou alugar.

Com a reivindicação “Sua casa está no local perfeito. Venha ver.” Ele promete sucesso a seus clientes Atender todas as necessidades, Mesmo o mais complexo. Comprar uma casa para um comprador representa, na verdade, um Investimento de longo prazo O que na maioria dos casos também requer o auxílio de instituições bancárias para a obtenção de uma hipoteca.

por esta razão Encontre o apartamento perfeito reflete Uma fase mais sensível Porque é sempre necessário Avalie alguns aspectos. Estes incluem localização, dimensão, desenho das diferentes áreas, luminosidade, presença de varanda e elevador.

Publicidade Idealista, depoimentos

Para a nova campanha publicitária, o Idealista selecionou atores como depoimentos Dario Leone e Camila Pistorello. Ao lado deles também Enrico Cimolai,modelo também A face anterior de fóruns, O programa foi apresentado por Barbara Palombelli na temporada 2015-2016 ao lado de Valeria Altobelli.

Todos os três heróis Eles já têm isso Ele lançou muitos comerciais. Desta vez eles foram escolhidos para Conte o sonho de um jovem casal Quem quer comprar uma casa pode morar junto e quem sabe um dia construir uma casa família.

O anúncio, história, cenário e análise perfeitos

No Cena de abertura Desde o primeiro lugar Jovem casal Resolvi marcar uma visita à casa. Eles aparecem na porta Do prédio onde são recebidos porcorretor Que imediatamente parece educado e prestativo.

Antes de entrar O menino se vira para seu parceiro Ela apelou para que ela não se deixasse levar pelas emoções: Por favor, não vamos nos deixar levar pela excitação. Vamos entrar e dar uma olhada e conversar sobre isso mais tarde.” Ela prometeu, com um gesto claro, que permaneceria em silêncio.

Uma vez Entrei na sala É muito grande e brilhante A garota desmaia de repente. O corretor de imóveis que lhes mostrava a casa ajudou o cliente a mudá-la. Na verdade, ambos acreditam que, ficando um tempo fora de casa, isso pode acontecer instantaneamente. Encontrar.

Quando eles chegam à varanda mas O menino também perde a consciência Ao ver uma área de superfície tão grande, preste atenção aos detalhes. E então ele se vê desmaiado ao lado de seu parceiro.

lá A cena é então interrompida por narração Quem lê: “Sua casa está no Idealista, venha conhecer.”

Na última cena O casal acorda No quarto e desmaia novamente ao notar alguém ao lado do corretor de imóveis guarda-roupaO que representa um dos sonhos mais desejados de uma mulher.

o Redatores comerciais Eles usaram um Narrativa muito básico mas eficaz. Comercial de fato, visa Ironicamente, Destaques Expectativas O que cada um de nós terá ao procurar um apartamento.

A presença dos três heróis é equilibrada e nenhum deles parece superar o outro. No entanto, o anúncio exibe um Pequeno defeito. o Piadas Em vez disso, poderia ter sido recitado um pouco mais do que isso Ritmo.