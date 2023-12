“Na noite em que Liza Minnelli tentou roubar meu cachorro. A história com Rossellini? Você me trocou por um pintor” – Corriere.it

Christian De Sica, a palavra que define bem seu pai Vittorio.

“Máquina.”

verdadeiramente.

“Na verdade: Oh meu Deus.” Tanto que até hoje, antes da minha estreia no teatro, nunca digo “Deus me ajude”, mas digo “Pai, me ajude”.

Ele ainda está falando com ela?

“Sua vida e suas aulas de arte falam comigo.” Um homem elegante e louco de outra época.”

Infiel.

“Polígamo, para ser exato.” Eu era filho de sua amante, Maria Mercader, e de sua esposa, Giuditta Rissoni, que morava não muito longe e a quem ele amava. “Hoje isso não seria aceitável, mas estávamos no século XX.”

As duas mulheres se odiavam?

“Sei que minha mãe sofreu, mas depois que ela morreu elas se tornaram amigas.”

Sua extensa família. E de vez em quando aparece uma irmã, como diz no livro “Duas ou Três Coisas que Aconteceram Comigo”.

“Uma vez uma espanhola me ligou e disse: ‘Olá, sou Vitoria de Sica, sua Hermana’”. Meu pai me explicou que sua mãe, Maria, lia de forma sublime os poemas de García Lorca, e assim por diante… Amy, minha irmã, eu a conheci quando já éramos adultos e não porque meu pai a apresentou a ela. nós (nunca tivemos coragem), mas porque um dia ela ligou para casa “Sou Emília, filha do seu pai e queríamos conhecê-la”, disse ela. “Eu a amei durante toda a minha vida.”

Ela estava com Silvia Verdone, irmã de Carlo, há cinquenta anos.

“Agora você vai me perguntar qual é o segredo, eu sei.” Rimos muito, não nos levamos muito a sério e nos respeitamos. “Eu a conheci quando ela tinha 14 anos.”

insuficiente. Você pode fazer amor com a mesma pessoa durante toda a sua vida?

"Sim." Eu sou um leal. Agora que tenho setenta anos, nunca mais fale comigo sobre amor!

Não, não, insisto: o que promove os sindicatos de longo prazo?

“Fome às vezes.” Eu estava com fome e Sylvia estava com fome comigo. Nos meses em que deixamos de comer ou dividíamos um ovo, penso nos anos em que filmei em Paris. “Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos, e mesmo que hoje eu seja conhecido como ‘alguém de Senpanetoni’ e, portanto, um blockbuster, houve períodos de nossas vidas em que ninguém me deixou trabalhar.”

Por que “Filho da Arte”?

“Sim, por muitas razões. Queria ser ator a qualquer custo e muitos diziam que eu deveria me contentar em ser autor. Minha esposa me apoiou e me incentivou, por exemplo, no meu trabalho teatral.”

É verdade que houve uma briga com Carlo (Verdoni) quando ele descobriu que ela estava flertando com sua irmã, que era jovem na época?

“Não, houve discussões, mas não houve brigas. Carlo é uma das pessoas mais importantes da minha vida hoje. Além do fato de termos trabalhado muito juntos. Embora De Laurentiis muitas vezes nos mantivesse separados no set, porque ele disse isso juntos estávamos perdidos.” E que podemos enriquecer dois filmes em vez de apenas um.

Amor ao dinheiro?

Você pode pensar que com o cinema me tornei milionário. A verdade é que foram os produtores que se tornaram isso, não eu. para ter certeza, Natal no Nilo Ele ganhou 42 milhões de euros, o que é uma quantia enorme. Mas vou contar uma história: comentando sobre outro filme que arrecadou 20 milhões, De Laurentiis comentou: “O anterior arrecadou mais”. Hoje, graças a Deus Cortellesi está aqui, senão eu não veria muito bem os cinemas. “Meu coração está chorando.”

Outro grande amor, sua mãe Maria.

"Acho que se eu fosse comediante hoje devo isso a ela: ela tinha um senso de humor melhor que o do meu pai. Ela e o Vittorio eram muito próximos, até porque meu pai sabia consertar as coisas".

A comédia era uma opção?

“Eu era um ator brilhante e então ele descobriu sua peculiaridade cômica. Mas neste campo me tornei o número um. Se eu tivesse feito outras escolhas, talvez eu fosse o número dez? Ou cem?

O que seu pai sonhou para você?

“Definitivamente não era que eu fosse ator. Ele estava orgulhoso de eu ter estudado arte e literatura, e então eu disse a ele que queria atuar. Ele não ficou feliz, mas veio ao teatro e me disse: 'É OK.'”

Sua vida parece uma história de Zavattini: encontros com personagens inesperados, coisas engraçadas e dramáticas.

“Uma vez dei uma festa para Liza Minnelli em Roma. Bebi três garrafas de Falanghina e quando finalmente colocamos no táxi percebemos que o cachorro estava desaparecido em casa. de volta. Ele disse que era dele.

Antes de conhecer Silvia Verdone, você estava noivo de Isabella Rossellini.

“Mas então ela conheceu um pintor e me deixou. Depois foi para a América e se casou com Martin Scorsese. Mas hoje somos bons amigos.”

Você ainda é amigo de Massimo Boldi?

“Sim, só acho que quando o conheci ele era o baterista. O cinema veio depois. Também nos conhecemos depois do fim do Cinepanettoni.”

Amor também é gratidão. Por quem você diria que é grato hoje, aos 72 anos?

“Mas para muitos, quero mencionar Pepino Di Filippo. “Em um dos períodos mais difíceis, quando fiquei sem trabalho, ele foi a única pessoa que me ajudou.”

Amigos novamente. Inesperadamente encontramos Bettino Craxi.

"Tudo começou porque Carlo (Verdoni, Sr. Dr.) Ele tem medo de voar. Ele se casou e não sabia o que fazer na lua de mel. Silvia e eu estávamos planejando ir para a Tunísia, então ele e Gianna Scarpelli, sua ex-mulher, se juntaram a nós. Em um café no banheiro, senti um dedo tocando meu ombro. Me virei e encontrei Craxi. Ele nos disse que gostava de nós e nos convidou para sua villa. "Ele é uma pessoa muito simpática e nunca me pediu nenhum favor – aliás, para ser sincero, foi ele quem sugeriu encontrar alguém da Rai 2 para me ajudar no trabalho, mas eu já estava trabalhando e disse não ."

Foi também por amizade que uma vez ela embebedou Rainier de Mônaco.

“Para proteger um amigo fotógrafo. Estávamos em uma festa organizada por Raniere e Grace Kelly. O fotógrafo com sua câmera tirou fotos gostosas no quarto com a então companheira e depois começou a tirar fotos de Karolina. Com muita habilidade, Ranieri pegou a câmera e guardou no bolso. Eu precisava recuperá-lo de alguma forma e só uma coisa me veio à mente: embebedá-lo.

Brando e Maria Rosa.

“Nossos dois filhos, nossa riqueza.” “Não estou dizendo isso porque é do meu sangue, mas eles são inteligentes, educados e respeitosos”.

sonhar?

“dois.” Há dois filmes prontos para serem rodados, mas ninguém quer fazê-los. São dois filmes sérios que escrevi. Eu pago pelos cineastas e ninguém pensa que tenho o trunfo do ator dramático. Eles podem dar para um cara que não fez nada, mas não para mim. No entanto, ela fez filmes dramáticos, por exemplo Limão de invernoPor Katrina Carone. Mas tudo bem, porque meu pai dizia: “Procure sempre rir. Até nos funerais. Aproveite cada momento, porque ele vai voar”.