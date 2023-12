O verão é frequentemente, senão sempre, associado ao mar.

Por que não aproveitar o bom tempo para fazer uma viagem à descoberta do antigo continente?

Vamos descobrir juntos as 10 cidades europeias que ficam mais bonitas que o normal no verão!

1. Barcelona: A capital da Catalunha é sempre linda. Mas no verão é perfeito porque a cidade fica mais animada e vibrante. La Rambla, que é muito famosa, está repleta de artistas de rua. Barcelona no verão também merece uma visita para desfrutar de bebidas alcoólicas ao ar livre, talvez em alguns terraços como Al-Jardi, não muito longe de La Rambla. A cidade espanhola também é um destino ideal para quem não quer abrir mão do mar. Contando com o metrô, você pode chegar facilmente a alguns deles Praias de BarcelonaTais como: San Sebastia, Barceloneta, Mar Bella e Nova Mar Bella.

2. Nápoles: Outra cidade adequada para os amantes do mar. Nápoles é uma cidade linda, rica em história e cultura. Aqui poderá visitar (entre muitos destinos): o famoso centro histórico, também rico em igrejas; Alguns lugares únicos como as catacumbas subterrâneas de San Gennaro, Nápoles (perfeitas para quem sofre com o calor); Bosque de Capodimonte, parada obrigatória para imersão na natureza; A orla marítima de Mergellina é tão romântica quanto poucos outros lugares.

3. Farol: Localizada em Portugal, Faro é uma cidade linda para relaxar. Aqui poderá visitar as praias do Algarve, mas não só. O Rio Formosa não é apenas uma porta de entrada para as praias da cidade, é também uma reserva natural rica em flora e fauna, algumas das quais em perigo de extinção. Mas para os amantes da história, é recomendável visitar o centro histórico, que é composto por igrejas e capelas cobertas de ossos e caveiras, e construções que datam do século XVIII.

4. Budapeste: Se você é um amante da música, não pode perder um evento único que acontece apenas na capital húngara. Sigit (nascido em 1993) é um festival de música que se realiza na ilha de Úbuda, localizado em pleno centro da cidade. Depois você pode parar nas belas áreas verdes da cidade, como Ilha Margarida E o Parque Varosliget. A Ilha Margarida também oferece piscinas exteriores, o que é uma boa alternativa ao mar, que não existe em Budapeste.

5. Edimburgo: Capital da Escócia No verão fica repleto de eventos, festivais e vida. Leão É a zona portuária de Edimburgo, onde também está o Britannia, o iate real que ainda pode ser visitado. A capital escocesa é também a cidade do Fringe Festival, um importante festival de artes e comédia que funciona durante todo o mês de agosto e acolhe artistas emergentes.

6. Amsterdã: Parada forçada na Europa, Amsterdã Não precisa de introdução. É uma cidade que acolhe eventos distintivos no verão, como o Festival Grachten, que é um festival de música clássica por excelência, que se realiza principalmente nos canais da cidade. Outra iniciativa cultural interessante é o Uitmarkt, o maior festival cultural da Holanda, que acolhe milhares de artistas todos os anos. Para os interessados: A entrada no Uitmarkt é gratuita.

7. Liubliana: Esta cidade da Eslovénia não deve ser subestimada! Uma cidade muito conveniente porque: é relativamente pequena; Tem um centro histórico muito interessante, facilmente acessível a pé; Oferece mar e montanhas. Após a independência, conquistada em 1991, Liubliana tornou-se um destino turístico atraente também devido à sua acessibilidade.

8. Reiquiavique: A capital da Islândia é praticamente mística. Por ser particularmente frio no inverno, é melhor visitá-lo no verão. A melhor época para visitar a cidade é de 21 de junho até o final de agosto. Em junho você também pode ver algo incrível: o sol da meia-noite. A cidade é animada principalmente à noite: as discotecas do centro histórico onde se pratica este desporto são altamente recomendadas Passeio de ida e volta (Passeio pelo pub até tarde da noite, às vezes pela manhã) durante os finais de semana.

9. Copenhague: Uma cidade dinamarquesa ideal para quem, como eu, odeia o calor e sofre muito com ele. Nyhavn É o porto antigo e está localizado no centro da cidade, e vale absolutamente a pena uma visita, até porque é muito romântico e perto do castelo renascentista (acessível por trem) de Kronborg em Elsinore. A Residência Real Dinamarquesa também pode ser alcançada a partir do porto. Toda a cidade é facilmente acessível a pé, mas sobretudo de bicicleta.

10. Helsinque: O ponto comum com Copenhague é o ar puro de Helsinque, localizada na Finlândia. Cidade ideal para os amantes da natureza, Helsinque oferece aos turistas o Parque Kaisaniemi, sede de diversos eventos musicais. O turismo verde não pode faltar nas ilhas de Kurkiasaari e Syurasaari.

Em suma, depois deste breve panorama que redescobre a bela Europa, temos agora a certeza de que o verão não é só mar!

Aurora Scarnara

