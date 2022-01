Copa da África 2021 – Sudão e Guiné Bissau 0-0: Abu Sherine confisca um pênalti contra o ex-Milan Pelé em uma partida muito difícil.

Meteorito do Milan – Godilson Mamadou Tonkara Gomez, vulgo Pelé – joga por terra os planos da Guiné-Bissau, depois de ter sido defendido de uma grande penalidade – 7′ dos 90′ – pelo guarda-redes sudanês Abu Sherin no final de um jogo muito acirrado, aquele que foi fechado baixa. Grupo D, como na Nigéria e no Egito. Hoje, propriedade do Mônaco (que não tem contato com ele desde o início da temporada), as portas de correr dão continuidade à carreira impiedosa de Pelé, como aconteceu quando em 2011-2012, aos 20 anos, não conseguiu se firmar no o Estádio dos Rossoneri (na época comandado por Massimiliano Allegri), que ele havia tirado de Gênova (em um dos muitos negócios de Galliani Preziosi), depois de chegar à Itália do Belenenses. Na Itália, porém, não passou nenhuma presença e carreira entre Ucrânia, Portugal, Campeonato Inglês e França. HISTÓRIA DO SUDÃO – Guiné-Bissau, com o Crocodilo do Nilo fechando como um ouriço na defesa nos últimos 10′-12′ do jogo… Classificação do Grupo D após o primeiro dia: Nigéria 3 pontos; Guiné-Bissau e Sudão 1; Egito 0.

Sudão – Guiné-Bissau 0-0

Sudão (4-4-2): Aboeshren; Elfadni, Nemer, Karshom, Mazin Mohamedein; Abbas Omer (90′ Musa), Khidir, Alrashed, Omer; Hamed (67′ Nooh), Abdelrahman. Ct: Tia.

Guiné-Bissau (4-3-3): Gomas. Doce, Juba, Incada; Nogueira, Cassama, Pelé (Câmara 85); Piketty, Mendes (73′ Pai Mendy), Mama Carequinha (73′ Ambery). Ct: b. Doce.

Regra: Issa Sy (Senegal).

Perceptível – Cooldown: 2 + 3. Aos 83′ Abouchern (Sul) cobra pênalti contra Pelé (Grã-Bretanha). Reservas: Mendes, Nimr, Mazen Mohamadin.

Sudão – Guiné-Bissau 0-0: Destaques

Relatório da partida em 9 momentos-chave

9′ – O Sudão é perigoso! Um cruzamento tenso de Al-Rashed da direita: Abdul Rahman chega um pouco atrasado e acaba cometendo falta em Gomez na saída.

16′ – Guiné-Bissau Clamoros Paul com Mendes! Um livre da direita de Cassama e um cabeceamento de perto para Chamois Norte!

Todos amam o Sudão e a Guiné-Bissau: até um torcedor do Milan nas arquibancadas

43′- Interesse do Sudão em Abdel Rahman! Joey acertou o cruzamento de esquerda de Mazim Muhammedin: uma bola nos outdoors.

45′ + 2 – Uma direita muito violenta para cruzar Abdul Rahman! Gomez recusa com os punhos cerrados: uma boa oportunidade para o Sudão.

68′ – SAÍDA GOMIS AVALANCHE! O guarda-redes da Guiné-Bissau espera que Abdel Rahman esteja no topo da área e perseguindo um cruzamento longo.

77′ – Biquidade! Torto, escavado e forte de fora da área: Abu Bishr recusa com o punho. Boa oportunidade aqui para a Guiné-Bissau.

79′ – Pênalti para Guiné-Bissau! O guarda sudanês Abu Ashyn lida com Al-Amri, que recentemente entrou na entrada da área. Sem dúvida, a pena máxima!

83 & # 39; – Penalty Abu Shereen Pars Pelé (ruim)! No gol rejeitado, Piketty acertou o travessão e Mendy não conseguiu marcar no segundo gol! 0-0 permanece!

O ex-Milan Pelé perde um pênalti e depois um cruzamento: que carambola

84′ – Sudão salvo novamente! Desta vez, Karshom é quem salva o lance vazio de Mendy na linha na saída vazia de Abu Sharm, que ela estava prestes a cobrar em grande estilo depois que o pênalti foi defendido um minuto atrás!

momento social

Melhor

Abu vinte. É verdade que é ele quem marca o pênalti a 10′ dos 90′, mas é sempre – o goleiro do omdurman Al Hilal – quem frustra a cobrança de falta máxima de Pelé. E não é barato.

o pior

couro. Penalidade ruim e objetiva. Em uma corrida tão proibida, foi um grande erro.

