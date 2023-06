Girotonno 2023, agendado em Carloforte de 1 a 4 de junho!

De volta a Carloforte De 1 a 4 de junho de 2023 o Jerotono, revê-lo 19ª edição Dedicado a melhorar a qualidade do atum rabilho, capturado há séculos na pesca da Ilha de San Pietro.

evento organizado Município de Carlofort em parceria com a agência Comente que acompanha o projeto desde o seu início. Serão quatro dias dedicados à cultura milenar do atum e das armadilhas que aqui se expressa nas tradições piscatórias centenárias. A antiga e distinta cidade de Taparchina, rota privilegiada do “corredor dos mares”, voltará a ser palco de um precioso momento de comparação e intercâmbio cultural entre as regiões do Mediterrâneo que ainda preservam a cultura do atum e do atum pescaria.

Competição internacional: 6 países desafiam-se apresentando receitas à base de atum

Será o momento central do evento concurso de atumuma competição gastronômica internacional que reunirá chefs de 6 países: Argentina, Japão, Itália, Marrocos, México e Portugal.

paraArgentina De volta às corridas em Carloforte Se não fosse MakarovNascida em Buenos Aires, mas criada em Formosa, Lola cursou a IGA, uma das mais importantes escolas de culinária da América do Sul, depois de comandar as cozinhas do Don Juan, primeiro restaurante argentino em Milão, até junho do ano passado, agora Lola trabalha como chef consultora para restaurantes, projetos e eventos.

representar Japão será Robert Okabe Ele nasceu em São Paulo de pais tão japoneses que se autodenomina “hardware japonês, software brasileiro”. Desde 1997 na Itália, trabalhou na cozinha de um histórico restaurante japonês, e dois anos depois abriu o primeiro restaurante Kaitensushi na Itália. A verdadeira virada veio em 2004 com o nascimento do restaurante “Finger’s”, que em pouco tempo se consolidou como um dos melhores restaurantes étnicos de Milão.

Itália publica Cagliaritan Federico D’Urzo, nascido em 94.

“Foi em Berlim, aos 24 anos, que começou a minha paixão pela cozinha – como explica D’Urzo – mas com muitas saudades de casa, decidi regressar e através da Roberto’s Pizza Academy desembarquei em Alghero, na cozinha de Cristiano Andreini . Este último abriu-me um mundo associado à utilização de produtos sazonais e à valorização das matérias-primas. De lá, viajei para o México, onde expandi novas técnicas culinárias e aprendi sobre novos alimentos. Na Itália, desenvolveu uma nova paixão, entrando na cozinha do Reale Casadonna e assumindo o papel de gerente no jogo da panificação. No entanto, a Sardenha tinha um apelo muito solene e depois de tantos anos longe decidi voltar e fincar raízes aqui.”

com ele na equipe Simona Palea, 27 anos natural de Sant’Antioco, em vigor no restaurante “Da Achille”, em Sant’Antioco cujo chef e patrono era Achille Pena. “Entrei para a Roberto’s Pizza Academy e foi assim que comecei”, diz Palea. “Adoro experimentar novos sabores e a minha terra, e é por isso que gosto de misturar a cozinha tradicional da Sardenha com a cozinha internacional.”

para mim Marrocos em competição M Park Belmissy E Jawad Frankambos Chef de Partie no Four Seasons Resort Marrakech.

o Méxicopela primeira vez competindo no Girotonno, alinhou Diana Beltran CasarubiasO chef do La Cucaracha, primeiro restaurante mexicano aberto em Roma, foi inaugurado pelo embaixador do Marrocos na capital, Tovar E. de Teresa. Chef, na Itália desde 1987, é a referência gourmet da culinária mexicana em Roma também para o Turismo da Itália e possui diversos cursos de culinária. com ela na equipe Rodrigo Zepeda SanchesO chef oficial da Embaixada de Marrocos em Roma.

o Portugaltambém uma novidade, representada por Marilia Oliveira, chef à frente do “O Boteco”, O primeiro restaurante liguriano-português em Itália, em Génova Dentro do luxuoso Palazzo della Meridiana onde Oferece pratos tradicionais portugueses, receitas criativas próprias e algumas homenagens à gastronomia da Ligúria. A culinária de Marília já conquistou diversos prêmios: além da recente participação no Guia Comida de Rua 2022 da camarão vermelhocomo A melhor comida de rua E Melhor Bacalhau frito em Ligúriaparagarantindo uma vaga na final do Cuochi d’Italia durante o Campeonato Mundial de 2020.

Júris: o painel de especialistas liderado por Chiara Masi e o júri do povo

O veredicto sobre os pratos servidos pelos chefs será um júri técnico, dirigido Claire Massey Blogueiro gastronômico, apresentador de TV, sommelier de vinhos e consultor de comunicação gastronômica. Em Carloforte Chiara também apresentará seu último livro dedicado às crianças “Minhas receitas de fada. Lobos comedores de tortas, princesas aventureiras e pratos encantados”, os mais belos contos de fadas para serem apreciados. Até os visitantes da exposição poderão provar os pratos a concurso e votar nos mesmos, adquirindo um bilhete para participar em concursos internacionais e participar no júri. comum.

Conectores Jerotono

Ela estará liderando todas as datas no palco Federico Quarantao maestro do som rai e o som das palmas da transmissão de rádio combinados Valentina Caruso, Correspondente Sky Sports.

A feira da vila fica na calçada e na Piazza Carlo Emanuele III

eu volto lá tambémExpo Villageuma vila justa que oferece aos visitantes a oportunidade de fazer compras, todos os dias até a meia-noite, entre as especialidades gastronômicas locais e os produtos artesanais da Sardenha.

Prova de atum: dois menus disponíveis

para Aldeia do Atum, a aldeia gastronómica deste evento, pelo contrário, o atum é o protagonista: no cais Mama Mahon degusta todos os dias especialidades à base do grande corredor dos mares da Rainbow Federation. Duas listas foram propostas, uma de 11 euros Que inclui um prato e um dos 18 euros que inclui dois. Ambos os menus são acompanhados por uma bebida (vinho ou água). Um bilhete de 11€ dá direito a um prato à escolha: pasticcio Carlofortina, pesto, lasanha de atum, atum Carlofortina e capunadda de peixeiro. O bilhete de 18€ permite-lhe escolher um primeiro prato entre pasticcio Carlofortina, pesto e lasanha de atum e escolher um segundo prato entre atum à Carloforte e capunadda de pescador.

Apresentações gratuitas de Girotonno: I Nomadi, Raf e Uccio De Santis

Três ofertas gratuitas Sob as estrelas, o programa Girotonno será animado. quinta-feira, 1 de junho Na fase de revisão, suba nômades Quem vai parar em Carloforte para “Live Tour 2023” comemorando 60 anos de música. A banda fará o público do Girotonno cantar propondo as maiores canções de sua carreira e isso os coroará como a banda mais antiga da Itália, e à frente deles no mundo, apenas os Rolling Stones! Foi no início dos anos sessenta, de fato, quando Pepe Carletti e Augusto Daolio decidiram formar um grupo entre Modena e Reggio Emilia. A primeira aparição ocorreu em 1963 e o nome escolhido é Nomadi, uma classe escolhida um pouco por acaso, mas talvez também pelo destino! Passaram-se 60 anos mas ainda está lá: 80 concertos por ano em toda a península com uma média anual de 1 milhão de espectadores entre crianças, pais e avós, dando vida ao que se pode definir como “nómadas”. Até o momento, o Emilian Group tem 52 atos, incluindo gravações de estúdio, ao vivo e compilações para um total de mais de 15 milhões de cópias vendidas. Além disso, há também o compromisso humanitário que os levou a promover várias iniciativas de solidariedade e muitas viagens benéficas.

sexta-feira, 2 de junho É hora de Ushio De Santis O protagonista do showEsta noite com Uccio: uma mistura explosiva de monólogos, uma viagem por piadas irresistíveis e histórias de vida, desde a superação da timidez até o primeiro enamoramento, até seu grande amor: o teatro. Uma viagem pela memória que pinta muitos retratos deliciosos de família: o pai que queria ser médico, mãe que queria que ele fosse bom, educado e possivelmente advogado. O espetáculo inclui ainda um momento em que Uccio De Santis interage com o público, verdadeira espinha dorsal do artista apuliano, criando criações muito envolventes interlúdios cômicos.

sábado, 3 de junho O personagem principal é rufo Um dos mais belos sons e assinaturas do disco italiano. Um retorno esperado aos palcos irá encantar seus fãs. Foi um ano intenso para o artista, que viu um sucesso após o outro: após o arco da turnê Due la Nostra Storia com o amigo de longa data Umberto Tozzi e seu retorno às rádios neste verão com o hit “Cherie” – que dominou as paradas, um sopro de leveza sobre uma batida funky disco em mais Seasons Hottest Ever – Ela cantou junto com Guè na recém-lançada música Ti pretende XXX, produzida por North Of Loreto, um dos grandes clássicos do final dos anos 80, e está de volta em o centro das atenções. Uma verdadeira homenagem, surgiu da ideia de David Bassey de revisitar a música de Ruff. “Vou recebê-los com novas vozes – disse o artista – e novas canções. Música e palavras sempre com energia e emoções.

Mais informações no site www.girotonno.it

