Belas prévias americanas: Bill coloca Katie em apuros com Carter!

Transmitido de segunda a sábado no Canal 5, American Advances of Beautiful e a amada série de TV Bill Spencer está determinado a reconquistar Katie e usará todos os meios para fazê-lo…

o Prévias dos EUA para Beautiful Ele revelará que há notícias interessantes no horizonte sobre Katie, Bill e Carter. Após Logan beijar Spencer, o editor vai querer esclarecer… na frente de Carter! Mas vamos descobrir juntos o que as prévias do episódio que será exibido em breve revelarão em detalhes 13h40 no Canal 5.

American Sweet Progress: Katya beija Bill

spoilers para Lindo Vindo da América revela isso para nós Bill vai colocar Katie em sérios apuros. Tudo começa quando Spencer revela a verdade sobre Sheila Carter: Ele nunca pensou em virar as costas para sua família e amigos para o criminoso, ele estava trabalhando para mandá-la para a prisão para sempre! Katie Tão contente e tão chocado com a revelação que, num acesso de paixão, Beijo. Nada mais aconteceu entre eles, mas, lembremos, naquele momento Logan decide se separar do ex-marido para se dedicar a Carter Walton…

Katie quer Bell de volta nas prévias americanas?

Bill ficou chocado com a reação de Katie E há rumores de que ele vai pedir que ela volte para ele, no entanto logan Ele vai ficar calado! Isso significa que ele não dirá sim, mas também não recusará. Katie com certeza ama muito BillMas ele decidiu desistir Não seja a eterna segunda escolha. Por que, se isso é verdade Spencer a ama, e também é verdade que seu grande e primeiro amor é Brooke. Katie Ele sofreu muito por ele fatura E foi justamente essa dor que a levou a deixá-lo…

Desenvolvimentos finos americanos: Walton confuso

Bill está determinado a reconquistar Katie. Após o beijo apaixonado, ela espera que haja um vislumbre de conquista e que ele possa reconquistá-la. Para fazer isso, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Spencer chega para pedir a Logan uma explicação sobre o beijo deles… bem na frente de Carter.! Neste ponto também Walton vai querer entender que a irmã de Brooke pretende dar uma segunda chance ao ex…

amantetevola histórica e amada novela americana, exibida diariamente no 13h40 sobre canal 5.