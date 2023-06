O cruzeiro mundial de 140 dias em 2026, o cruzeiro mais diversificado de todos os tempos – Italiavola & Travel

A Silversea Cruises, empresa líder em cruzeiros de luxo, revelou detalhes do 140-Day World Cruise 2026, o cruzeiro mais variado e imersivo da história da empresa, expandindo a maior variedade de itinerários estendidos em cruzeiros de ultraluxo.

A partir de 6 de janeiro de 2026, os convidados começarão Amanhecer Prateado para Fort Lauderdale, antes de viajar para 70 destinos em 37 países, o maior número de paradas em um Silversea World Cruise. Desses destinos, existem até 26 novos destinos em um Cruzeiro o mundo para mar de prata OU não visitado desde 2020, incluindo 9 chamadas durante a noite. Pré-vendas exclusivas para membros da Rifle Association serão abertas em 14 de junho, enquanto as vendas gerais serão abertas em 22 de junho.

“O estranho e o marEle colocará os viajantes em contato com a rica história da navegação, inspirada pela curiosidade que impulsionou os antigos marinheiros a terras desconhecidas. bordo, experiências culinárias inspiradas na região e três passeios opcionais (Uzbequistão, Luxor, Bálcãs) e mais. Os hóspedes seguirão antigas rotas comerciais, navegarão pelas águas que ligavam a Rota da Seda e cruzarão os canais do Panamá e de Suez. Eles também irão têm a oportunidade de pisar em algumas das ilhas mais remotas do mundo, incluindo as do Oceano Pacífico Sul descobertas pelo capitão James Cook no século XVIII, terras que inspiraram o progresso científico, como a Austrália Ocidental, terra à qual Charles Darwin foi desenhado em 1836.

“Com mais destinos do que qualquer outro voo na história mar de pratanosso Cruzeiro o mundo 2026E O estrangeiro e o marconectará as experiências mais inspiradoras em 70 destinos e seis continentes”, disse Barbara Muckerman, presidente e CEO, Cruzeiros Silversea.

“Para este cruzeiro mundial, nos inspiramos nos principais exploradores da história, cada um dos quais partiu para os confins da terra, movidos pela curiosidade e pela sede de descoberta. Apelamos ao viajante curioso em todos nós, convidando nossos hóspedes a experimente a beleza do nosso planeta com novos olhos, enquanto celebra a rica história da navegação.”O estrangeiro e o mar“Demonstra nosso compromisso em fornecer as experiências de viagem mais imersivas para nossos hóspedes, expandindo a mais ampla gama de pacotes de viagem estendidos de ultra luxo. Estamos ansiosos para receber nossa família a bordo.” Amanhecer Prateado Para esta navegação especial.

70 destinos, 37 países, 26 novos destinos, 140 dias

Depois de uma experiência de viagem com curadoria, incluindo transferências executivas privadas, voos de classe executiva e um serviço personalizado de recepção e recepção, os hóspedes do World Cruise embarcarão Amanhecer Prateado Em Fort Lauderdale, em 6 de janeiro de 2026, ele viajou pela América Central, antes de cruzar o Canal do Panamá para a América do Sul. Em seguida, chegarão à Ilha de Páscoa, à Polinésia Francesa e ao Pacífico Sul, que os levará à Nova Zelândia e a uma viagem semicircular à Austrália. Os viajantes explorarão o Sudeste Asiático, atravessando a Baía de Bengala até o Sri Lanka, Índia e Mar Vermelho, antes de cruzar o Canal de Suez até o Mediterrâneo. Eles mergulharão na história e cultura europeias, antes de concluir a viagem em Lisboa, Portugal, em 27 de maio de 2026. Os destaques incluirão:

Pacífico Sul 28 dias de mergulho

Após meses de intensa exploração por especialistas em destinos em mar de prata Para se preparar para novos destinos, um mergulho de 28 dias na Polinésia Francesa e no Oceano Pacífico Sul será um dos destaques da viagem. novos aeroportos para Silversea World Cruise Eles incluem Nuku Hiva e Otuna nas Ilhas Marquesas; Fakarava, com sua Reserva da Biosfera; Nuku’alofa Tonga; Lifou e Noumea da Nova Caledônia; e Ilha Norfolk. As explorações de Bora Bora e Babette na Polinésia Francesa, Aitutaki nas Ilhas Cook e Savusavu em Fiji também serão fundamentais para descobrir esta região. Os eventos Bespoke World Cruise destacarão a história, as tradições e o folclore do Pacífico Sul.

Uma turnê semicircular pela Austrália fala sobre um cruzeiro mundial de prata

Amanhecer Prateado Você navegará entre Hobart (Tasmânia) e Darwin em uma viagem semicircular de 21 dias para a Austrália, viajando fora do caminho comum ao longo das costas sul e oeste do país, proposto pela primeira vez em Selfie World Cruise. Os hóspedes verão alguns dos céus noturnos mais claros do mundo, refazendo os passos dos primeiros exploradores que buscavam nas estrelas a navegação, bem como as paisagens e a vida selvagem mais espetaculares do país, algumas das quais inspiraram a “Teoria da Evolução” de Charles Darwin. Também populares são a Ilha Phillip, raramente visitada, onde você pode assistir a um desfile de pinguins, enquanto milhares de pinguins bebês correm do mar para as dunas; Port Lincoln, para o Parque Nacional Coffin Bay e a Península Eyre; e Taraji, visitada pela primeira vez em um Silversea World Cruise, com seus lagos rosados ​​e salgados. Outras paradas serão em Melbourne e Adelaide, bem como em Exmouth para Ningaloo Reef e uma chance de nadar com tubarões-baleia e a costa de Kimberley.

Novas experiências culturais no Norte de África

como o fimO estranho e o mar“, Amanhecer Prateado Ele permitirá que você descubra as culturas do norte da África pela primeira vez em um cruzeiro mundial da Silversea. Uma das paradas mais esperadas da viagem, La Goulette na Tunísia fornecerá uma visão da antiguidade dos antigos cartagineses e do Império Romano, com sua medina, o Museu do Bardo e suas impressionantes ofertas culturais. A porta de entrada para a Tunísia, La Goulette é um porto histórico que há muito é um centro de comércio internacional, conectando a África à Europa.

Personalizado e Exclusivo: Eventos World Cruise

Os hóspedes da World Cruises se reunirão na recepção exclusiva Bon Voyage de Fort Lauderdale na noite de 5 de janeiro, antes de passar a noite antes do cruzeiro em um hotel de luxo e embarcar no Silver Dawn em 6 de janeiro. No final da viagem, uma festa de encerramento testemunhará os convidados aprendendo sobre a cultura, o patrimônio e as tradições do sul do Mediterrâneo. Experiências inestimáveis, projetadas pelos especialistas em destinos da Silversea, também enriquecerão a oferta do World Cruise 2026 nos seguintes eventos:

Sonhos Polinésios – Polinésia Francesa: Um evento temático na Polinésia Francesa, dedicado exclusivamente aos hóspedes do World Cruise, mostrará as ricas culturas marítimas e a história das comunidades locais, com jantares de frutos do mar e apresentações culturais que conectarão os hóspedes ao espírito dessas ilhas maravilhosas. Durante o evento, os convidados experimentarão os sabores regionais, aprenderão as danças locais e apreciarão o pôr do sol da Polinésia.

Um evento temático na Polinésia Francesa, dedicado exclusivamente aos hóspedes do World Cruise, mostrará as ricas culturas marítimas e a história das comunidades locais, com jantares de frutos do mar e apresentações culturais que conectarão os hóspedes ao espírito dessas ilhas maravilhosas. Durante o evento, os convidados experimentarão os sabores regionais, aprenderão as danças locais e apreciarão o pôr do sol da Polinésia. Magia da Ilha do Mistério – Ilha do Mistério, Vanuatu: Trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Administração e Turismo da Ilha, a Silversea organizou um evento especial na Mystery Island em Vanuatu. Dançarinos das várias ilhas da região realizarão uma mistura de rituais culturais, enquanto os convidados jantam a pesca do dia em uma praia pitoresca e mergulham em algumas das águas mais claras do mundo, repletas de vida marinha.

Trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Administração e Turismo da Ilha, a Silversea organizou um evento especial na Mystery Island em Vanuatu. Dançarinos das várias ilhas da região realizarão uma mistura de rituais culturais, enquanto os convidados jantam a pesca do dia em uma praia pitoresca e mergulham em algumas das águas mais claras do mundo, repletas de vida marinha. “De PADDIE a PLATE” – Benoit, Bali: Os hóspedes da Silversea irão desfrutar da culinária regional em meio a belos campos de arroz no Tanah Gajah Resort cinco estrelas em Benoa, Bali. Autênticas apresentações balinesas enriquecerão a ocasião, e os viajantes poderão apreciar o “grão sagrado” do Sudeste Asiático, que migrou ao redor do mundo com os primeiros marinheiros.

Os hóspedes da Silversea irão desfrutar da culinária regional em meio a belos campos de arroz no Tanah Gajah Resort cinco estrelas em Benoa, Bali. Autênticas apresentações balinesas enriquecerão a ocasião, e os viajantes poderão apreciar o “grão sagrado” do Sudeste Asiático, que migrou ao redor do mundo com os primeiros marinheiros. The Exotic Marigold and More – Cochin, Índia: Os hóspedes do Alleppey viajarão para os remansos de Cochin para uma tarde de entretenimento à la carte. Depois de um passeio de tuk-tuk pelas ruas urbanas, eles serão recebidos com guirlandas de flores e experiências culturais únicas, incluindo apresentações de bateristas e artistas marciais de Kerala, um autêntico almoço Sadhya servido em folhas de bananeira e um tradicional cruzeiro de barco ao longo do rio Kerala. .

Silver Dawn: Entre os navios mais luxuosos do mar

Viaje no navio ultraluxuoso Amanhecer PrateadoOs hóspedes apreciarão a intimidade íntima do pequeno navio e as espaçosas acomodações em suítes que são marcas registradas da experiência. mar de prata. Todos os hóspedes irão desfrutar do serviço personalizado de um mordomo e de uma das maiores proporções de espaço por hóspede no mar, com 68 GRT por hóspede. O mais novo navio da classe Muse oferece aos passageiros experiências culinárias imersivas a bordo e em terra com o SALT Cook-in Program mar de prata. No laboratório de salUm laboratório de cozinha a bordo, mais de 60 programas de culinária com curadoria de especialistas gourmet regionais permitirão que os viajantes toquem os ingredientes locais em primeira mão enquanto Cruzeiro o mundo 2026. No cozinha de salO menu muda todos os dias, inspirado nos sabores locais. o barras de sal Oferecerá cerca de 70 cocktails personalizados relacionados com os destinos visitados. Reservado exclusivamente para hóspedes que viajam no cruzeiro mundial, Two Activities Ele pulou no chãoProjetado em colaboração com alguns dos melhores restaurantes do mundo, ele enriquecerá ainda mais as viagens dos hóspedes. Mais um tratamento gratuito e uma variedade de experiências de bem-estar oferecidas pelo Programa de Bem-Estar áureo De inspiração romana, os hóspedes ficarão encantados ao descobrir o mundo.

Coleção Silver World Cruise

A Silversea Cruises oferece a mais ampla variedade de itinerários de longa distância em cruzeiros de ultra luxo. lá Cruzeiro o mundo 2023“,”South Side Story‘, em Fort Lauderdale em 28 de maio, depois de escalar 67 destinos em mais de 130 dias. Os destaques incluíram um evento personalizado na ilha de Calangaman, nas Filipinas, onde a empresa de cruzeiros fretou toda a ilha e fez parceria com mais de 500 locais; uma noite exclusiva em a Ópera de Manaus, no coração da floresta amazônica, e uma noite de entretenimento autêntico na Caverna dos Dragões Descendentes na Baía de Ha Long, no Vietnã. Cruzeiro o mundo 2024“,”Extremo Oriente e OcidenteE a Cruzeiro o mundo 2025“,”com tempoAmbos por trazer inovação para cruzeiros globais.

Mais informações sobre Silversea: https://www.silversea.com



