Meus amigos, Maria realmente se ressentiu: ela não esperava isso da pessoa que ela pensava ser sua aluna

Maria de Felipe e esse gesto ela realmente não esperava de alguém que pensava ser seu aluno. Foi definitivamente ruim.

que Maria Devilipi O interesse pelo seu trabalho é bem conhecido. Afinal, imediatamente após a morte de seu amado marido Maurício CostanzoO que aconteceu no dia 24 de fevereiro, ela voltou a trabalhar. E por falar nisso, o que ele deveria fazer. É muito melhor nesses casos estar entre as pessoas e tentar se distrair.

certamente entre amigos E homem e mulher Ele tinha muitas distrações. Os seus programas são recheados de personagens e histórias que cativam o público, provocam debates e não têm seguidores indiferentes.

E vimos que a própria apresentadora muitas vezes se entusiasmava com as histórias dos alunos da televisão, relacionava-se com os jovens e dava conselhos. Às vezes ela ficava com raiva.

Lidar com garotos definitivamente não é fácil, às vezes eles dão cabeçadas que te fazem perder a paciência. Ficará para a história “Nutmeg Gate”, o que aconteceu na passagem de ano e que custou a eliminação de alguns rapazes. Mas apesar de tudo, esta edição também acabou, e a vencedora foi a bailarina Mathias Zinzola.

querelas

É inevitável ao lidar com meninos, apegar-se a eles, por exemplo Maria Devilipi Ele sempre demonstrou ter um forte instinto maternal para com seus alunos amigos. Ele os repreendeu, consolou-os e abraçou-os, e alguns entraram em seu coração mais do que outros.

Polêmicas não faltaram, e ele falou sobre elas muitas vezes ao longo dos meses de suas transmissões. Por exemplo, quando houve uma apresentação para a turma, ele admitiu ter uma certa relação com um dos meninos: É um filtro lírico. Vou te contar uma coisa, você e eu discutimos durante as audições. E é por isso que você vê que temos esse relacionamento. Após a discussão, esclarecemos imediatamente.

Amigos: Maria de Felipe não esperava por isso

Mais tarde ela voltou ao assunto justamente por ocasião dos acontecimentos do réveillon e voltou-se para o menino a quem lembrou da discussão que tiveram no início e acrescentou: “Se estou realmente bravo com você, é porque vejo bem e quero desabafar. Se discuto ou discuto com alguém, faço porque acho que isso pode fazer algo florescer e dar frutos.”

Mas quem é este? de cera, Uma cantora ficou em terceiro lugar. O homem disse recentemente um diva f mulher: Amici entrou com muita raiva. Peguei o microfone na mão e disse ‘Bom dia meninas’. A verdade é que cheguei no casting altivo. Não foi exatamente um bom show. Mas não teve malícia envolvida .Eu não quis dizer isso de uma maneira ruim. Maria ficou um pouco chateada no começo, Mas depois seguimos em frente.”