Vários compromissos no concelho no primeiro domingo de junho

Vários compromissos na província de Trapani. para Marsala Neste primeiro domingo do mês, 4 de junho, tanto o Parque Arqueológico Lilibeo quanto as salas do museu podem ser visitados gratuitamente.

Uma exposição da obra de Momò Calascibetta no Convento del Carmen foi encerrada. A Ironia da Decepção exibe cerca de 80 obras entre desenhos, gravuras, pinturas e esculturas referentes a mais de quarenta anos de atividade.

O último dia do Campeonato de Otimismo nas águas do Circolo Canottieri em Marsala.

Na associação “Janelas sobre o Mundo”, na Via Sibilla, dois encontros: hoje às 17h00 a iniciativa “Crise climática e desobediência civil” com “Não vamos pagar pelos fósseis”; Aos dezoito anos, Giacomo Maria Carpa deu um concerto com voz e violão, acompanhado na percussão por Giuseppe Sansone.

para TrapaniO Museu Pepoli está aberto gratuitamente no primeiro domingo do mês. Até 12 de junho de 2023, aqui será inaugurada a exposição “La Scuola al Museo”, apresentando o trabalho de alunos que participaram de projetos educacionais com atividades laboratoriais, promovidos pela Sociedade de Amigos do Museu Pepoli e pelo Museu Pepoli.

Mais de 2.000 alunos de todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino médio, participaram das atividades educativas, trinta escolas entre as províncias de Trapani e Palermo participaram das atividades educativas. Aderiram também alunos envolvidos em projetos Erasmus, promovidos por escolas locais, de França, Grã-Bretanha, Grécia, Polónia, Portugal, Espanha, Turquia e Ucrânia.

San Vito Lo Capona província Trapani, mais uma vez dedica um festival que agora se tornou um compromisso universal a não perder: em seu céu azul, de sábado, 3 a domingo, 11 de junho, acontecerá o XIII International Kite Festival. Uma festa alegre e criativa criada em 2009 por Ignazio Billera e organizada pelo Município de San Vito lo Capo em colaboração com a Agência Feedback. Emoções do nariz, todos os dias durante as feiras de voo livre (das 10 às 17h30), também à noite (sábado 10 de junho a partir das 21h00). Haverá workshops dedicados às crianças, entretenimento e excelência comida e performances.

para Campobello de Mazara, Até sexta-feira, 9 de junho, há tempo para visitar a exposição “Terremotos Itália” Que desde 12 de maio registrou 3.000 visitas ao campo do “antigo anfiteatro” localizado na entrada da vila costeira de Tre Fontaine.

A exposição itinerante, realizada pelo Departamento de Protecção Civil da Presidência do Conselho de Ministros, com o contributo da Protecção Civil da Região da Sicília e do Município, tem um elevado valor educativo destinado a fazer compreender o que é um sismo e o que pode ser feito para reduzir suas consequências, e para melhorar a resiliência da sociedade e sua capacidade de resposta ao evento catastrófico. Em particular, graças ao simulador “Earthquake Chamber”, será possível viver a experiência dos sismos no local.