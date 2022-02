Ermal Meta pega Covid e não agradece a vacina

Você se lembra de quando havia pressa em publicar a imagem de VIPs infectados com o vírus Corona em todos os jornais? Outras vezes, outras vezes. Agora que a dose da primeira, segunda e terceira vacinas chegou magicamente, notícias Cantores e atores feridos SARS-CoV-2 Apesar do reforço, elas foram transferidas para as edições online, na seção marginal na parte inferior da página. E se, infelizmente, acontece que a questão não pode ser ocultada, o mecanismo de justificação é acionado: todos indicam imediatamente que a vítima está bem “graças à vacina”. e o que mais?

noite passada areias mortasO cantor albanês, que também apareceu na última edição do Festival de Sanremo, anunciou sua positividade. “Ei pessoal, desculpem minha ausência esses dias, mas Apesar das três doses da vacina, A estrela twittou. “Agora estou me recuperando. Espero que você volte à forma o mais rápido possível. Abraço você, até breve. Hermas.”

A notícia, como dissemos, é tirada de ontem à noite, foi retomada por quase todos os jornais da Internet com um simples copiar e colar do Twitter. Mas nenhuma edição em papel hoje achou apropriado comunicá-lo aos seus leitores. Como isso acontece? Pode não ser risco de estar vestido Contra o romance de quem quer vender VacinasQuais são certamente úteis para algum tipo de poção mágica anti-infecciosa e anti-doença? Quando “no vax” morre, as manchetes de nove colunas são perdidas, enquanto a coluna Ermal, por outro lado, está faltando. No entanto, sua história será controversa do ponto de vista jornalístico. Isso não mostra apenas que pessoas vacinadas podem ser infectadas de qualquer maneira, não importa o que Draghi diga sobre ele. E sua estranha percepção de evidências científicas. Mas também em alguns casos eles podem ficar doentes.