Ranking dos melhores países para trabalho remoto

Quem, depois de um dia cansativo no computador, não quer curtir o pôr do sol em frente ao mar, relaxar no calor das águas termais da montanha ou mergulhar nas maravilhas dos recifes de corais? Os sortudos sabem disso muito bem Trabalhadores inteligentes são livres para se mover Quem terá, em 2022, mais uma ferramenta para escolher o destino que melhor combina negócios e lazer. É o Country Travel and Business Index mais acessível e atraente para nômades digitais, um ranking compilado pela Kayak, líder mundial entre os buscadores de viagens, que Compare os 111 principais países Onde você pode mover seu “escritório”, manter a produtividade e passar seu tempo livre em meio a experiências extraordinárias. A pesquisa é baseada em dados coletados entre 1º de setembro e 20 de outubro de 2021 e leva em consideração 22 critérios divididos em seis categorias: acessibilidade, despesas de viagem, custo de vida, saúde e segurança, infraestrutura digital, condições climáticas e entretenimento.

Segundo Kayak, é Portugal Fornecer as melhores condições do mundo para trabalhadores remotos. Com ele entram no “top ten” por ordem: Espanha, Roménia, Maurícias, Japão, Malta, Costa Rica, Panamá, República Checa e Alemanha. Para encontrar a Itália É preciso rolar muito no ranking: o belbaiz está à frente da Bolívia, e termina em apenas 72º lugar. Além disso, de acordo com o Travel and Work Index, é uma boa ideia evitar Antígua e Barbuda, Bermudas, Maldivas e Ilhas Virgens Americanas, um paraíso tropical que, no entanto, acaba no ranking dos países “smart work friendly”.

a “top cinco” Um dos melhores países para trabalho inteligente

1. Portugal

Digite no seu computador e participe de uma videochamada esperando para ir à praia curtir o pôr do sol ou as ondas do mar cheias de adrenalina? Em Portugal isso é possível, deveria ser! Por que ele está com uma pontuação de 100 em 100, Classificação “Rei” Um dos melhores países do mundo para trabalhar remotamente em 2022. O país da Península Ibérica, banhado pelo Oceano Atlântico, ganha o pódio por vários motivos: a facilidade de obtenção de visto para trabalho remoto, se vier de fora da Europa União, a difusão do conhecimento da língua inglesa entre a população, a estabilidade política e o baixo índice de violência, a multiplicidade de atividades recreativas, o clima favorável e a baixa poluição do ar.

2. Espanha

Oito horas de contato com o cliente e produção de conteúdo, você está a um passo da engenharia de Gaudì ou das obras-primas do Prado? Acontece na Espanha, o próximo país 2º no “Top Five” Dos melhores destinos para o trabalho inteligente, com uma pontuação de 93 em 100. O sucesso é determinado pelo facto de, mesmo neste caso, os trabalhadores independentes e nómadas de fora da Europa conseguirem facilmente obter um visto para trabalho remoto. A Espanha também conquistou o segundo lugar graças à sua velocidade e atividade na Internet, abundância de espaços de coworking, baixo índice de acidentes rodoviários e sua famosa abrangência.

3. Romênia

Você está trabalhando de forma inteligente em um castelo nas selvas da Transilvânia? Vale a pena tentar, porque o terceiro lugar no ranking vai para a Romênia, que chega a 92 em 100. Para tornar o país do Leste Europeu competitivo, é preciso antes de tudo ter preços que sejam definitivamente acessíveis para aluguel de carro, hospedagem em hotel , alimentação e aluguel de longa duração. Além disso, contribui para o excelente resultado Conexão de internet muito rápida E a disseminação do inglês, língua falada pela maioria da população.

4. Maurício

Quer enviar e-mail e conhecer no Zoom de um hostel com vista para o Oceano Índico? Nada mal, para quem gosta de mergulhar em um mar não poluído simplesmente carimbando um cartão virtual. É o caso das Maurícias, arquipélago famoso pelas suas lagoas azuis e coloridos recifes de coral, que ocupa o quarto lugar no mundo (90 em 100) e o primeiro entre os países de África e do Médio Oriente. A precedência se deve à alta velocidade de conexão e à possibilidade de estrangeiros que a solicitem Obtenha um visto gratuito e rápido para trabalhar remotamente. A presença do país no “top five” também é garantida pelo fato de ser socialmente seguro, politicamente estável e ter um índice muito baixo de acidentes rodoviários. Escusado será dizer que o clima maravilhoso, a beleza da natureza e o ar puro fazem das Maurícias um destino ideal. Mas é o custo de vida acessível que torna o arquipélago tropical mais competitivo do que o Japão, que ocupa o quinto lugar.

5. Japão

Afaste-se de tudo e de todos após um dia lucrativo de trabalho e entregue-se a um passeio gratificante entre as cerejeiras e templos, uma sessão de canto selvagem de karaokê ou, novamente, um banho no ‘onsen’, fontes termais típicas da montanha para baixar o tensão acumulada? Isso é apenas parte do que o Japão tem a oferecer, com uma pontuação de 90 em 100 em quinto lugar no ranking mundial. O fator decisivo é A conexão de internet mais rápida do mundo. O sucesso da Terra do Sol Nascente também é determinado por suas muitas atrações culturais, sua história e infinitas possibilidades de entretenimento.

Itália na classificação de caiaque

Nossa pontuação península é 49 em 100. Assim, no ranking dos melhores países onde você pode trabalhar de forma inteligente, a Itália dificilmente alcança posição 72, à frente do Reino Unido (74º), Finlândia (76º) e Suíça (88º) e limitado à região geral da Europa, ficou apenas em 34º. No entanto, na categoria “vida social”, o sapato se destaca pela grande abundância de atrações culturais e locais de lazer. Embora os dados sobre “saúde e segurança”, de acordo com Kayak, também sejam positivos, dado o número relativamente baixo de acidentes rodoviários, a taxa moderada de poluição do ar e o alto nível de tolerância para com a comunidade LGBTQ+, a Itália infelizmente fica para trás em a classificação devido partição digitalbaixa velocidade de internet, falta de espaços de coworking e grande dificuldade na obtenção de vistos de trabalho para trabalhadores autônomos não europeus.