Em Miami, eles esmagaram os CDs de Laura Puccini em protesto. A resposta é o livro didático

para mim CDs de Miami são destruídos por Laura Bussini Com um rolo triturado. a razão? Certamente, não se trata de música, mas de um incidente ocorrido há alguns anos que, mais uma vez, suscitou o protesto de exilados cubanos que içaram bandeiras de acusação.Laura Puccini Castro e o comunista”eles queriam acertar o cantor italiano.

Embora muito popular na América Latina, Laura Bossini foi atacada porque foi há quatro anos (em 2018). Eles foram fotografados – em uma pose “muito feliz”, disse Miguel Saavedra, porta-voz do grupo – junto com alguns membros da contra-inteligência cubana, as forças especiais fundadas por Fidel Castro em 1959 e que, segundo os rumores mais críticos, ser usado pelo governo para suprimir a população dissidente.

desconhece tudo, Laura Pausini, que já vendeu vários discos nesses países e que pode ter se contentado em fotografar apenas para manter boas relações com todos. Mas sua resposta não demorou muito de qualquer maneira. Para aqueles que pedem orientação no Instagram, ela responde com sarcasmo. “Ah, então quem vai para Cuba alimentando a ditadura? Eu não sabia que funcionava assim. Então se você vem para a Itália, o que você alimenta? Pizza?”

Devido ao alvoroço causado por essas fotos de protesto, chega uma nota da assessoria de imprensa de Laura Bossini que explica melhor e citamos o texto completo.

Comunicado de imprensa – * Desmentimos categoricamente o que apareceu em alguns artigos que apareceram nas últimas horas, escreve a assessoria de imprensa. As matérias referem-se ao show que aconteceu em Cuba em 2018. Laura, convidada do show Gente de Zona, cantou para 250 mil pessoas e foi uma verdadeira vitória. No entanto, é incompreensível como uma postura política, inventada do zero, pode aparecer à margem do partido, e como hoje, depois de 4 anos, voltou aos holofotes de um pequeno grupo de desinformados. Laura nunca esteve com nenhuma ditadura como ela diz e como ela canta há 30 anos e as fotos que ela retrata são como milhares de fotos que Laura nunca se recusou a pedir em eventos públicos. **